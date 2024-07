Tesla „suferă” în privința cotei de piață a mașinilor electrice

În trecut, Tesla domina vânzările de mașini electrice în Statele Unite, deschizând un nou drum pentru alternativele prietenoase cu mediul înlocuitoare ale vehiculelor consumatoare de combustibil, scrie presa internațională.

Cererea pentru vehiculele electrice continuă să crească, dar cota de piață a Tesla scade

Dar chiar și în contextul în care vânzările de vehicule electrice ating niveluri record, controlul Tesla asupra pieței începe să scadă semnificativ, coborând sub 50% în al doilea trimestru al acestui an, conform raportului New York Times.

Tesla a reprezentat 49,7% din vânzările de vehicule electrice în acea perioadă, față de 59,3% în T2 al anului trecut.

Cu toate acestea, cererea pentru vehiculele electrice continuă să crească, cu o creștere anuală de 11,3%, conform firmei de marketing auto Cox Automotive.

Cu alte cuvinte, Tesla începe în sfârșit să cedeze în fața concurenței tot mai mari, subminându-și poziția autoritară de mult timp în industrie – un destin prezis de mult timp de experți și accelerat de comportamentul controversat al CEO-ului său, Elon Musk.

BYD, concurența Tesla

De curând, cel mai mare producător chinez de mașini electrice, BYD, a semnat un acord de 1 miliard de dolari pentru a înființa o uzină de producție în Turcia, într-un efort de a se extinde în afara țării de origine.

Noua uzină va avea capacitatea de a produce până la 150.000 de vehicule pe an, conform agenției de știri de stat turcești Anadolu.

Se estimează că facilitățile vor crea aproximativ 5.000 de locuri de muncă și vor începe producția până la sfârșitul anului 2026.

Acordul a fost semnat în cadrul unui eveniment la Istanbul, la care au participat președintele Recep Tayyip Erdogan și directorul executiv al BYD, Wang Chuanfu.

