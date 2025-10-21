Dispozitivele au fost dezamorsate cu sprijinul specialiștilor pirotehniști ai SRI, iar cei doi suspecți au fost arestați preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzați de tentativă la acte de diversiune

Serviciul Român de Informații (SRI) a anunțat, marți, că a prevenit o operațiune de sabotaj pusă la cale de Federația Rusă pe teritoriul României. Doi cetățeni ucraineni, în vârstă de 21 și 24 de ani, au fost reținuți, după ce au încercat să incendieze un sediu al companiei de curierat Nova Post din București, aflat la parterul unui bloc din Sectorul 3. Dispozitivele incendiare artizanale au fost găsite și dezamorsate înainte de a produce pagube.

Conform DIICOT, tinerii au intrat în România venind dinspre Polonia și se aflau sub coordonarea directă a unor reprezentanți ai serviciilor secrete ruse. În data de 15 octombrie, aceștia au depus la sediul firmei vizate două colete în care se aflau dispozitive incendiare, disimulate în căști audio și piese auto, pregătite pentru declanșare de la distanță. Ancheta a stabilit că incendiul ar fi putut provoca o explozie și s-ar fi putut extinde rapid la clădirile din vecinătate, punând în pericol viețile locatarilor.

Dispozitivele au fost dezamorsate cu sprijinul specialiștilor pirotehniști ai SRI, iar cei doi suspecți au fost arestați preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzați de tentativă la acte de diversiune. Potrivit SRI, acțiunea a fost realizată în cooperare cu DIICOT, MAI-DCCO, MApN-DGIA și servicii partenere externe.

Purtătorul de cuvânt al SRI, Ovidiu Marincea, a explicat că atacul face parte dintr-o strategie mai amplă a Federației Ruse, care vizează diminuarea sprijinului acordat Ucrainei. Ținta era cea mai mare rețea de curierat ucraineană, Nova Post, companie ce menține legătura între cetățenii rămași în Ucraina și diaspora.

Expertiza preliminară a arătat că sabotajul urma un modus operandi complex, cu utilizarea de substanțe, precum termitul și nitratul de bariu, capabile să declanșeze incendii violente. Autoritățile române și partenerii internaționali continuă investigațiile privind posibila apartenență a celor doi la o rețea mai largă de sabotori activi în Europa, coordonată de serviciile secrete ruse.

Potrivit unei relatări Reuters, Polonia și România au reținut recent opt persoane suspectate de activități similare, inclusiv de planificarea expedierii unor colete explozive către Ucraina. Tentativa dejucată de la București confirmă, astfel, că România rămâne o țintă a operațiunilor de influență și sabotaj orchestrate de Moscova în regiune.

