Doi congresmeni republicani afirmă că retragerea anunțată de Pentagon subminează eforturile de descurajare a Rusiei și transmite „un semnal greșit” într-un moment sensibil

Cei doi influenți congresmeni republicani din SUA, Roger Wicker, președintele Comisiei de Apărare din Senat și Mike Rogers, omologul său din Camera Reprezentanților, critică public decizia Pentagonului de a nu menține brigada rotațională americană în România, catalogând-o drept „necoordonată” și contrară strategiei președintelui Donald Trump, privind securitatea flancului estic al NATO, scrie Hotnews.ro.

Într-o declarație comună, cei doi lideri afirmă că retragerea anunțată de Pentagon subminează eforturile de descurajare a Rusiei și transmite „un semnal greșit” într-un moment sensibil, în care administrația Trump încearcă să obțină o soluție negociată pentru conflictul din Ucraina.

„Ne opunem ferm deciziei de a nu menține brigada americană în România și oricăror alte retrageri ale forțelor SUA din Europa de Est. Aceste mișcări nu au fost coordonate și contrazic obiectivele de securitate asumate de președintele Trump”, se arată în comunicatul celor doi congresmeni republicani.

Wicker și Rogers subliniază că România este un aliat esențial al Statelor Unite, investind constant peste 2% din PIB în apărare și asumându-și riscuri majore prin găzduirea sistemului antirachetă Aegis Ashore de la Deveselu. Ei atrag atenția că o „retragere prematură” ar pune în pericol stabilitatea flancului estic, mai ales după recentele incidente provocate de drone rusești care au încălcat spațiul aerian românesc.

„România a investit în infrastructură și a demonstrat o loialitate strategică față de NATO și SUA. O retragere acum ar submina postura de descurajare în fața agresiunii ruse și ar crea percepția unei slăbiciuni în regiune”, avertizează cei doi președinți de comisie.

Congresmenii cer explicații oficiale de la Pentagon, amintind că au avertizat încă din martie că orice modificare semnificativă a efectivelor americane din străinătate trebuie discutată cu Statul Major Inter-Arme și cu Congresul. Ei insistă ca brigăzile americane din Polonia, țările baltice și România să rămână parte a prezenței militare continue a SUA în regiune.

Pe de altă parte, Armata SUA pentru Europa a transmis printr-un comunicat că decizia de a nu înlocui trupele care se retrag din România nu reprezintă o diminuare a angajamentului american.

„Aceasta nu este o retragere a Statelor Unite din Europa și nici un semnal al unui angajament redus față de NATO. Ajustarea posturii forțelor nu schimbă mediul de securitate european”, a precizat instituția.

Ambasadorul SUA la NATO, Matthew Whitaker, a confirmat la rândul său că angajamentul american față de România și Alianță rămâne neschimbat.

„Prezența noastră în Europa și parteneriatul cu România rămân de neclintit”, a declarat diplomatul american.

În România, ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a precizat că efectivele americane de la Deveselu și Câmpia Turzii nu vor fi afectate, singura modificare vizând baza de la Mihail Kogălniceanu, unde brigada rotațională nu va mai fi înlocuită după finalizarea misiunii actuale.

Decizia Pentagonului a fost anunțată la doar câteva zile, după ce publicația Kyiv Post a relatat că administrația Trump intenționează să retragă mii de soldați americani din România, notificând deja aliații occidentali cu privire la această schimbare.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube