Ai un telefon Samsung și parcă acesta nu mai funcționează cum funcționa odată? Lag, aplicații care se deschid greu, timp de așteptare mai mare decât de obicei, blocări în timp ce folosești telefonul? Îți spunem în rândurile de mai jos ce s-ar putea să faci griji și cum să rezolvi problemele cu telefonul tău Samsung, simplu, în doar câțiva pași ușor de urmărit.

Telefon Samsung care se mișcă greu: unde greșești și ce este de făcut

Să zicem că ai un telefon samsung a55 și, de la o vreme, parcă funcționează tot mai greu. Dacă vezi că telefonul Samsung nu mai este la fel de receptiv, atunci s-ar putea să trebuiască să rezolvi problema fie eliberând memorie, fie făcând update la o versiune mai recentă a sistemului de operare. De asemenea, activarea modului Safe ar putea ajuta. Ultima soluție ar fi să resetezi telefonul mai fabrică, mai ales dacă tot ai amânat acest pas și cu restul nu ai rezolvat nimic.

Nu ai verificat cât spațiu de stocare mai ai la dispoziție

Telefonul tău Samsung poate rula mai greu chiar și aplicațiile care nu sunt solicitante, tocmai pentru că memoria telefonului este full. Dacă nu mai ai spațiu de stocare pe telefonul și nu dorești să cumperi spațiu de stocare extra, poți rezolva problema foarte simplu, eliberând memorie.

Poți vedea dacă spațiul este cauza pentru care telefonul nu mai funcționează cum dorești, verificând spațiul de stocare disponibil. Cum faci asta? Pentru a verifica cât spațiu mai ai la dispoziție, trebuie să mergi la: Setări > Îngrijire baterie și dispozitiv > Spațiu de stocare. Aici poți vedea cât spațiu de stocare ai folosit și câți GB mai ai disponibili.

Dacă ai spațiu de stocare prea puțin sau chiar deloc, atunci eliberează puțină memorie ștergând aplicațiile pe care le folosești cel mai puțin, fișierele de care nu ai nevoie sau documentele și elementele media pe care nu le mai dorești în telefon.

Poți să eliberezi, de asemenea, spațiu de stocare și prin ștergerea memoriei cache, indiferent că ai un samsung a55 sau alt model de telefon Samsung. Poți face asta, indiferent de modelul telefonului, mergând la: Setări > Îngrijire baterie și dispozitiv > Optimizează acum > Gata.

Nu ai făcut upgrade la o versiune mai recentă a sistemului de operare

Se poate întâmpla să ignori notificările care te anunță că o nouă versiune a sistemului de operare este disponibilă. Odată ignorată, însă, poți uita de ea și deci amâna mult mai mult timp upgrade-ul la o versiune care să ajute telefonul să lucreze bine, fără întreruperi și întârzieri.

Upgrade-ul la o nouă versiune poate rezolva o mulțime de probleme. Upgrade-ul se face foarte simplu, așadar nu ai de ce să-ți faci griji că vei greși ceva sau nu te vei descurca. Pentru a face upgrade, mergi la: Setări > Actualizare software > Descărcare și instalare.

Telefonul tău Samsung îți va arăta toate versiunile disponibile, iar dacă există o versiune compatibilă cu telefonul tău, ți se va sugera să o descarci și instalezi. În cazul în care nicio versiunea mai nouă decât cea actuală pe care o ai deja nu este disponibilă, vei primi un mesaj care te anunță că software-ul este actualizat.

Nu ai verificat telefonul folosind modul Safe

Modul Safe, chiar și pe un samsung a55, îți permite să rulezi telefonul tău pe o interfață de bază. Asta înseamnă că meniurile telefonului sunt simplificate și nu vei mai regăsi pe telefon aplicații terțe. Acest mod Safe poate fi folosit cu încredere atunci când telefonul Samsung nu mai funcționează cum trebuie și vrei să vezi dacă problema este de la aplicații și nu de la altceva.

De multe ori, aplicațiile terțe, mai ales dacă vorbim despre un telefon pe care-l folosești deja de câtva timp, pot cauza probleme de fluiditate. Prin modul Safe, verifici, simplu și rapid, dacă vreo aplicație instalată pe telefon este cauza tuturor problemelor.

Nu ai efectuat niciodată o resetare din fabrică

Există cazuri în care, orice ai face, telefonul tot nu își revine. Te-ai ocupat de spațiul de stocare, ai eliminat aplicații, fișiere media, documente, tot ceea ce nu îți mai trebuia și telefonul tot se mișcă greu. Ai folosit modul Safe pentru a vedea dacă vreo aplicație sau mai multe cauzează problemele cu care te confrunți.

Ai făcut upgrade la o versiune software mai recent și parcă telefonul funcționează la fel de greu? Ei bine, s-ar putea ca singura soluție care să te ajute să fie resetarea telefonului din fabrică. Nu o recomandăm, însă, dacă nu le-ai încercat încă pe celelalte.

De altfel, pentru că resetarea va aduce telefonul la stadiul în care l-ai cumpărat în ceea ce privesc informațiile, ar fi bine ca, dacă nu dorești să le pierzi, să le copiezi pe un alt telefon, pe computer sau pe laptop. Sincronizează-ți datele cele mai importante, folosește-te de Cloud pentru a-ți salva contacte, informații de care ai nevoie sau pe care nu dorești să le uiți.

În caz contrar, dacă vei reseta telefonul din fabrică pur și simplu, vei pierde tot ceea ce ai avut și nu vei mai putea recupera datele. Este bine ca resetarea din fabrică să rămână soluția de pe urmă, soluția în caz de urgență.

Resetarea din fabrică a unui telefon Samsung se poate face fie prin Setări, fie folosindu-te de butoanele telefonului, fie prin SmartThings Find.

Cea mai folosită metodă și, de fapt, clasica metodă, mai ales în cazul telefoanelor lansate mai demult, este cea din setările telefonului. Dacă vrei să faci o astfel de resetare folosindu-te de meniul setări, tot ceea ce trebuie să faci este să mergi la: Setări > Management general > Resetare > Resetarea datelor din fabrică > Resetare.

Pentru a nu avea parte de astfel de probleme, asigură-te că nu păstrezi în telefon aplicații de care ai nevoie, documente foarte vechi și fișiere media de care nu mai ai nevoie. De altfel, chiar dacă vorbim despre un telefon samsung a55, asigură-te că acesta are o versiune software recentă, de preferat cea mai recentă.