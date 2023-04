Telefoanele care detectează cutremurele

La cincizeci de ani de la primul apel cu telefonul mobil, tehnologia pe care o purtăm în buzunar contribuie la crearea celui mai mare sistem de detectare a cutremurelor din lume, notează BBC.

La 25 octombrie 2022, un cutremur cu magnitudinea de 5,1 grade a zguduit zona golfului California. Nu au fost raportate pagube, dar cutremurul a fost semnificativ și dintr-un alt punct de vedere – multe persoane din zonă au primit alerte pe telefoanele lor înainte de a începe zguduirea.

Și mai important, multe dintre aceste telefoane au ajutat la detectarea cutremurului.

Google a colaborat cu USGS și cu cadrele universitare de la mai multe universități din California pentru a dezvolta un sistem de avertizare timpurie care să alerteze utilizatorii cu câteva secunde înainte de producerea cutremurului.

Este o fereastră scurtă de avertizare, dar câteva secunde pot oferi suficient timp pentru a te adăposti sub o masă sau un birou. De asemenea, poate fi suficient timp pentru a încetini trenurile, a opri avioanele să decoleze sau să aterizeze și a împiedica mașinile să intre pe poduri sau în tuneluri. Ca atare, acest sistem este susceptibil să salveze vieți atunci când au loc cutremure mai puternice.

Acesta utilizează date din două surse. Inițial, sistemul se baza pe o rețea de 700 de seismometre – dispozitive care detectează cutremurele pământului – instalate în tot statul de seismologi de la USGS, California Institute of Technology și University of California Berkeley și de guvernul statului. (Seismometrele din alte două state americane – Oregon și Washington – alimentează, de asemenea, sistemul, cunoscut sub numele de ShakeAlert). Dar Google a creat, de asemenea, ceea ce este cea mai mare rețea de detectare a cutremurelor din lume prin intermediul telefoanelor deținute de membrii publicului.

Majoritatea telefoanelor inteligente care rulează sistemul de operare Android al Google au accelerometre la bord – circuitele care detectează atunci când un telefon este mișcat. Aceștia sunt cel mai des utilizați pentru a indica telefonului să își reorienteze ecranul din modul portret în modul peisaj atunci când este înclinat, de exemplu, și ajută, de asemenea, la furnizarea de informații despre numărul de pași pentru dispozitivul de monitorizare încorporat de Google.

Dar senzorii sunt surprinzător de sensibili și pot acționa ca un mini seismometru.

Google a introdus o funcție care le permite utilizatorilor să permită telefonului lor să trimită automat date către sistemul Android Earthquake Alerts System, dacă dispozitivul lor captează vibrații caracteristice undelor primare ale unui cutremur. Prin combinarea datelor de la mii sau chiar milioane de alte telefoane, sistemul poate stabili dacă are loc un cutremur și unde. Apoi poate trimite alerte către telefoanele din zona în care este posibil să se producă undele seismice, oferind astfel un avertisment timpuriu.

Și, deoarece semnalele radio se deplasează mai repede decât undele seismice, alertele pot sosi înainte de începerea cutremurului în zonele îndepărtate de epicentru.

Marc Stogaitis, un inginer de software de la Android, s-a exprimat astfel: „În esență, ne întrecem cu viteza luminii (care este aproximativ viteza cu care se deplasează semnalele de pe un telefon) împotriva vitezei unui cutremur. Și, din fericire pentru noi, viteza luminii este mult mai mare!”.

Întrucât majoritatea datelor sunt obținute prin intermediul mulțimii, tehnologia deschide posibilitatea de a monitoriza cutremurele în zone în care nu există rețele extinse de seismometre scumpe. Aceasta înseamnă că ridică posibilitatea de a furniza alerte de cutremur chiar și în regiunile îndepărtate și mai sărace ale lumii.

În octombrie 2022, inginerii de la Google au văzut cum telefoanele din întreaga zonă a golfului San Francisco au date de detectare a cutremurelor, pe măsură ce undele seismice se deplasau spre exteriorul epicentrului.

Sistemul de acum captează în mod regulat aceste cutremure. Cel mai recent, în după-amiaza zilei de 4 aprilie 2023, un cutremur cu magnitudinea de 4,5 care a avut loc în apropiere de Tres Pinos, California, a fost recepționat de sistemul ShakeAlert, declanșând mesaje pe telefoanele mobile ale utilizatorilor din zonă.

Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!