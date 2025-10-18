Tatăl antrenorului Costel Gâlcă, la un pas de tragedie! Blocul de lângă locuința sa a explodat în Rahova

Antrenorul Rapidului a copilărit în acel imobil și și-a sunat imediat tatăl pentru a se asigura că este în siguranță.

Scene dramatice s-au petrecut vineri dimineață în cartierul Rahova din București, unde o explozie puternică a zguduit un bloc de locuințe, provocând moartea a trei persoane și rănirea altor douăzeci. Printre cei afectați indirect de tragedie se află și familia antrenorului Rapidului, Costel Gâlcă, al cărui tată locuiește chiar în blocul vecin celui distrus.

Deflagrația s-a produs puțin după ora 09:00, într-un imobil situat pe Calea Rahovei, iar primele date arată că incidentul ar fi fost cauzat de o scurgere de gaze. Suflul exploziei a fost devastator, distrugând complet două etaje și afectând grav clădirile din jur, inclusiv Liceul Teoretic „Dimitrie Bolintineanu”, aflat în imediata apropiere.

Potrivit libertatea.ro, trei persoane și-au pierdut viața, iar alte douăzeci au fost rănite, cinci dintre acestea refuzând transportul la spital.

Costel Gâlcă și-a sunat tatăl imediat după explozie

Imediat ce a aflat despre tragedie, Costel Gâlcă a reacționat cu îngrijorare, știind că tatăl său locuiește în blocul de lângă cel afectat. Fostul internațional și actualul antrenor al Rapidului a pus mâna pe telefon pentru a verifica starea părintelui său.

Conform publicației golazo.ro, tatăl lui Gâlcă este administratorul scării vecine cu cea în care s-a produs explozia. O sursă apropiată familiei a declarat: „Tatăl lui e în regulă, nu a pățit nimic. Costel l-a sunat imediat ce a aflat de explozia din bloc. Din fericire pentru ei, tatăl lui a răspuns și l-a asigurat că e sănătos”.

Costel Gâlcă a copilărit în acel imobil, iar zona Rahova, unde s-a produs explozia, este locul în care și-a petrecut anii tinereții. Incidentul a afectat profund comunitatea din jur, mulți locatari fiind evacuați și mutați temporar din cauza riscului de prăbușire.

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, a confirmat că blocul se află în pericol de colaps, fiind complet evacuat pentru siguranța locatarilor. În același timp, elevii și profesorii de la Liceul „Dimitrie Bolintineanu” au fost scoși din clădire după ce explozia a spart geamurile și a fisurat pereții.

Reprezentanții ISU București-Ilfov au anunțat că un profesor și trei elevi au fost evaluați medical la fața locului, iar un copil a fost transportat la spital pentru îngrijiri suplimentare.

