Tanczos Barna dezacord cu Ilie Bolojan pe tema reformei administrației locale

Vicepremierul Tanczos Barna a insinuat că nu este în totalitate de acord cu reforma propusă de Ilie Bolojan în administraţia publică locală, acolo unde premierul vizează concedierea a aproximativ 12.000 de bugetari. Barna consideră că se poate face o altfel de organizare a activităţii derulate de primării, o eventuală comasare a serviciilor specifice pe care fiecare le derulează, cum ar fi urbanism, contabilitate, fond funciar, transmite Antena 3 CNN, conform TVR Info.

”Eu sunt de acord cu reforma administrativă, dar nu în sensul desfinţării comunelor sau oraşelor sau alipirii unor comune de dragul de a face reformă. Cred că în sistemul administraţiei locale există deja câteva posibilităţi de aducere sub aceeaşi umbrelă a unor servicii care să fie prestate pentru mai multe primării, pentru micro regiune, de exemplu.

Din punctul nostru de vedere, al UDMR, este o alternativă la o reformă administrativă, aşa cum propun alţi colegi din coaliţie, de desfinţare a primărilor. După ce trecem de acest prim hop cu reducerea cheltuielilor, cred că aceasta este provocarea cea cea mai mai mare, să găsim soluţii de reformă care nu distrug tot ce înseamnă comunitate locală.

Eu nu cred că le vrei toate distruse de dragul de a spune, «domnule, am rezolvat mare lucru». N-am rezolvat mare lucru, chiar dacă le desfinţăm pe cele care sunt sub, nu ştiu, 1.500 de cetăţeni, parcă ceva de genul au propus unii în Parlament”, a declarat vicepremierul Tanczos Barna pentru sursa amintită.

Lia Olguța Vasilescu a anunţat condițiile PSD pentru reforma administrației

Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, a anunțat luni, după ședința liderilor PSD despre reforma administrației, că social-democrații sunt de acord cu o reducere de 30% din numărul total de posturi, dar nu mai mult de 20% din numărul de posturi ocupate. Totodată, edilul a precizat că PSD va condiționa aceste disponibilizări de reforma administrației publice centrale, unde cere să fie disponibilizat 10% din personal.

Astfel, propunerile PSD sunt:

-reducere de 30% din numărul total de posturi

-maxim 20% din numărul total de posturi ocupate

-primarii și președinții de CJ să aibă o a doua opțiune: reducerea cu 10% a cheltuielilor cu salariile

-reducere de 10% din numărul total de posturi din administrația publică centrală

Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!