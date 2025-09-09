Suspendat pentru dopaj! UEFA l-a pedepsit pe Yeray Alvarez cu 10 luni de interdicție

Fundașul lui Athletic Bilbao a ieșit pozitiv la canrenonă, substanță aflată în tratamentul său pentru alopecie.

Yeray Alvarez (30 de ani), fundașul central al celor de la Athletic Bilbao, a fost suspendat pentru 10 luni de către UEFA, după ce a fost depistat pozitiv la un control antidoping efectuat pe 1 mai 2025, la un meci din Europa League.

Analizele efectuate într-un laborator acreditat de WADA au indicat prezența canrenonei, substanță aflată pe lista interzisă a Agenției Mondiale Antidoping, categoria „S5. Diuretice și agenți de mascare”.

Potrivit presei spaniole, substanța incriminată se regăsea în tratamentul urmat de fotbalist împotriva alopeciei, o afecțiune caracterizată prin pierderea excesivă a părului.

Decizia UEFA

Yeray fusese deja suspendat provizoriu din 2 iunie 2025, iar sancțiunea stabilită acum se aplică retroactiv:

**„În ședința sa din 19 august 2025, organismul disciplinar competent al UEFA a decis să îl suspende pe jucător pentru zece luni, de la data suspendării provizorii (adică 2 iunie 2025) până la 2 aprilie 2026, pentru că a comis o încălcare neintenționată a regulilor antidoping. În conformitate cu articolul 10.14.2 din Regulamentul antidoping al UEFA, jucătorul poate reveni la antrenamentele unui club sau poate utiliza facilitățile clubului în ultimele două luni ale perioadei de suspendare, adică începând cu 2 februarie 2026”, se arată în comunicatul forului european.

Astfel, Yeray Alvarez va putea reveni pe teren abia în primăvara anului viitor, ratând mare parte din sezonul actual. Suspendarea sa reprezintă o pierdere importantă pentru Athletic Bilbao, fundașul fiind unul dintre jucătorii de bază ai echipei basce în ultimii ani.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!