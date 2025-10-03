Surpriză uriașă la Nottingham! Midtjylland a învins pe City Ground, englezii sunt în criză

Echipa daneză a produs șocul etapei din Europa League, câștigând cu 3-2 în deplasare împotriva lui Nottingham Forest.

Midtjylland, echipa care în noiembrie 2024 pierdea la București cu 0-2 în fața lui FCSB, a dat lovitura în Europa League. Danezii s-au impus cu 3-2 pe City Ground, în fața lui Nottingham Forest, într-un meci în care porneau cu șansa a doua, având cote de victorie între 8.40 și 9.25.

Nottingham Forest, locul 7 în sezonul trecut de Premier League și una dintre reprezentantele Angliei în competițiile europene, rămâne fără succes după primele două etape. Dacă în prima rundă a scos doar un 2-2 în deplasare cu Real Betis, acum a pierdut neașteptat pe teren propriu, în fața unei echipe cu buget și experiență mult mai reduse.

Danezii au deschis scorul în minutul 18 prin Ousmane Diao, dar englezii au replicat imediat, Dan Ndoye egalând în minutul 22. Bucuria gazdelor a durat puțin, pentru că Bech Sorensen a adus din nou pe Midtjylland în avantaj în minutul 24.

În repriza a doua, Nottingham a împins jocul spre poarta adversă, însă finalul i-a prins descoperiți. În minutul 88, Valdemar Byskov a înscris la singurul șut cadrat al danezilor din partea secundă, ducând scorul la 3-1. Gazdele au redus diferența prin Chris Wood, din penalty, în minutul 90+3, însă a fost prea târziu pentru a mai schimba soarta partidei.

Atmosfera s-a tensionat serios în tribune, unde fanii și-au vărsat nemulțumirea asupra antrenorului Ange Postecoglou. După golul trei al danezilor, o parte dintre suporteri au început să scandeze: „Vei fi demis la prima oră!”, un mesaj care arată cât de mult s-a erodat răbdarea publicului.

Reacția lui Ange Postecoglou după eșec

Tehnicianul australian, ajuns la al șaselea meci pe banca lui Nottingham (fără victorie, cu doar două remize și patru înfrângeri), a recunoscut că situația este dificilă: „Da, am auzit. Sunt suporteri, vor să-și vadă echipa câștigând, au dreptul la opinie. Nu mă mai surprinde nimic în fotbal.”

Cât despre prestația echipei sale, Postecoglou s-a arătat extrem de critic: „Am primit golurile foarte, foarte ușor în prima repriză. Le-am permis adversarilor să fie confortabili și… Da, este povestea ultimelor noastre jocuri. Am greșit în momente-cheie ale jocului. Știam ce pericol pot pune, iar noi nu am arătat aceeași dorință și aceeași determinare ca adversarul. Trebuie să continuăm. Nu ne putem ascunde în acest sport. Trebuie să ținem capetele sus, să ne recuperăm. Ne așteaptă un meci dificil cu Newcastle în weekend și trebuie să fim pregătiți pentru el.”

Nottingham Forest se află acum într-o poziție complicată, fără victorie în Europa League, în timp ce Midtjylland își trece în cont una dintre cele mai mari victorii din istoria clubului.

