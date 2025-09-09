Surpriză totală în echipa națională! Lucescu păstrează formula din amicalul cu Canada pentru meciul decisiv cu Cipru

România joacă în această seară la Nicosia prima „finală” pentru calificarea la Campionatul Mondial 2026.

Selecționerul Mircea Lucescu (80 de ani) a anunțat echipa de start pentru meciul cu Cipru, decisiv pentru șansele României de a prinde locul 1 în grupa de calificare. Tehnicianul a surprins pe toată lumea alegând aceeași formulă de start folosită și la testul pierdut cu Canada, 0-3, disputat pe 5 septembrie pe Arena Națională.

Astfel, România va începe la Nicosia în formula: Horațiu Moldovan – Rațiu, Ghiță, Burcă, Bancu – M. Marin, R. Marin, Stanciu – Man, Drăguș, Al. Dobre.

Deși a greșit grav la golul de 0-2 al Canadei, când a pierdut mingea în propriul careu încercând o dribling, Horațiu Moldovan rămâne titularul porții. Lucescu a insistat că portarul merită continuitate și că ultimele două zile de pregătire au fost dedicate încrederii și revenirii la calitățile individuale ale jucătorilor.

„Am mai explicat ce s-a întâmplat la meciul cu Canada, ei au luat partida ca pe una oficială, având și această obligație, pentru că sunt calificați la turneul final, pe când ai noștri au interpretat altfel meciul, au fost greșeli, lipsă de concentrare, neatenție, care au condiționat desfășurarea ulterioară a jocului.

Au fost și lucruri foarte bune pe care le-am analizat cu băieții. Am pus deoparte părțile negative, pentru că dacă scot cele trei goluri pe mine m-a deziluzionat atitudinea relaxată în aceste acțiuni.

Meciul nu a fost rău, am avut posesie, centrări foarte multe, șuturi la poartă, dar nu cu atenția cuvenită. În ultimele două zile am făcut eforturi pentru a readuce în prim plan calitățile echipei noastre”, a explicat Lucescu.

Doar un atacant de meserie în lot

Selecționerul a vorbit și despre problemele din compartimentul ofensiv. România are un singur atacant de meserie disponibil: Denis Drăguș. Bîrligea este accidentat, Alibec nu joacă, George Pușcaș nu are echipă, iar Louis Munteanu a lipsit și el din cauza problemelor medicale.

„Nu contează că am un singur atacant în lot, Drăguș, este și Miculescu acolo. Mai este și Florin Tănase. Nu aveam de unde aduce alții, pentru că în campionatul României de obicei jucătorii sunt din străinătate și nu ne pot ajuta.

Avem jucători care sunt obișnuiți să joace acolo, în cazul în care va fi nevoie. Pușcaș nu are echipă, Alibec nu joacă, Bîrligea e accidentat, nu am avut ce să iau, am trecut în revistă toate echipele de unde aș putea lua și am constatat că nu există această posibilitate.

Dar nu mă plâng de chestia asta. Important este ca jucătorii care vor intra mâine în teren să se ridice la calitățile echipei naționale”, a adăugat selecționerul.

România abordează duelul cu Cipru de pe locul 3 în Grupa H, cu 6 puncte în 4 meciuri. Lider este Bosnia (12 puncte), urmată de Austria (9 puncte, un meci mai puțin). Locul 1 merge direct la Mondial, în timp ce locul 2 duce la baraj.

