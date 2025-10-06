SuperLiga: FCSB a jucat pragmatic și a trecut de U Craiova cu 1-0

De către

FCSB a învins-o pe Universitatea Craiova cu scorul de 1-0 (1-0), duminică seara, pe Arena Națională, într-o partidă din din etapa a 12-a a Superligii de fotbal.

Unicul gol al partidei a fost reușit Florin Tănase (39 – penalty), după un fault comis de Vladimir Screciu asupra lui Alexandru Stoian, dictat la sesizarea arbitrajului video.

Campioana a mai primit un penalty (7), după un duel între Oleksandr Romanciuk și Daniel Bîrligea, dar arbitrul Istvan Kovacs a revenit asupra deciziei după ce a urmărit reluările.

În min. 78, portarul Pavlo Isenko a apărat penalty-ul executat de Tănase, acordat gazdelor după un henț comis de Florin Ștefan la șutul lui David Miculescu, sesizat de VAR.

Universitatea a jucat mai bine de jumătate de oră în inferioritate numerică, Alexandru Cicâldău primind al doilea cartonaș galben în min. 58.

FCSB a mai avut ocazii de gol prin Bîrligea (57, 59), dar de fiecare dată s-a opus Isenko.

Oaspeții au fost aproape de gol prin Samuel Teles (11), Cicâldău (28) și Steven Nsimba (62).

Universitatea a obținut un singur punct în ultimele trei etape și are doar o victorie în ultimele șase meciuri în toate competițiile, două egaluri și trei eșecuri (trei fără gol marcat).

FCSB a reușit în premieră în acest sezon două victorii consecutive.

FC FCSB – Universitatea Craiova 1-0 (1-0), Arena Națională – București

A marcat: Florin Tănase (39 – penalty).

Florin Tănase a ratat un penalty în min. 78 (a apărat Pavlo Isenko).

Cartonaș roșu: Alexandru Cicâldău (Universitatea, 58).

Arbitru: Istvan Kovacs (Carei); arbitri asistenți: Mihai Marius Marica (Bistrița), Ferencz Tunyogi (Zalău); al patrulea oficial: Sorin Vădana (Cluj-Napoca)

Arbitru video: Sorin Costreie (Voluntari); arbitru asistent video: Valentin Porumbel (Oltenița)

Observatori: Augustus Constantin (Râmnicu Vâlcea) – CCA, Eduard Alexandru (Ploiești) – LPF

