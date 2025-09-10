Șumudică, aproape de revenire! Negociază cu două echipe din Asia

Tehnicianul român e la un pas să pună capăt pauzei după despărțirea de Rapid.

Marius Șumudică se pregătește să revină în fotbal după o perioadă de aproape patru luni fără echipă. Tehnicianul, care s-a despărțit de Rapid pe 25 mai 2025, potrivit Fanatik, că se află în negocieri avansate cu două cluburi importante din Asia.

Conform spuselor sale, una dintre echipe este din China, iar cealaltă din Arabia Saudită, campionat unde în ultimii ani au ajuns numeroase staruri mondiale.

„Ne-am înțeles, dar mai sunt mici detalii”

Antrenorul român a confirmat că discuțiile sunt foarte avansate și că totul depinde de ultimele aspecte contractuale.

„Deocamdată, sunt în discuții foarte avansate cu o echipă din Asia. Negociem. Ne-am înțeles, dar mai sunt niște detalii de pus la punct. Sunt 2 echipe de fapt, una din China și una din Arabia Saudită.”

Șumudică a explicat că opțiunea din Arabia Saudită este extrem de atractivă, într-un campionat unde concurența pentru bănci tehnice este uriașă.

„Sunt mici detalii. Dacă, între timp, mă înțeleg cu cei din Arabia, voi da curs ofertei lor. Vreau să antrenez, nu vreau să mai stau acasă. Este o echipă de primă ligă, unde se intră foarte greu, pentru că acolo se duc nume mari.”

Întrebat despre identitatea echipelor cu care discută, antrenorul a preferat să păstreze discreția.

„Nu pot da nume. Ei au antrenor deja și nu e normal. Ar apărea imediat acolo și atunci s-ar supăra președintele pe mine. Nu e normal!”

Dacă în zilele următoare discuțiile vor fi finalizate, Șumudică va reveni pe banca tehnică și va începe o nouă provocare într-un campionat puternic al Asiei.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!