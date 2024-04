Departamentul american al Comerțului a adăugat miercuri 11 entități din Rusia, China și Emiratele Arabe Unite pe o listă guvernamentală de control al exporturilor pentru încălcări legate de sancțiunile impuse Iranului, războiul din Ucraina și atacurile asupra petrolierelor din Orientul Mijlociu, potrivit unui anunț al guvernului federal, scrie Reuters.

Două dintre companiile citate din Emiratele Arabe Unite, Khalaj Trading LLC și Mahdi Khalaj Amirhosseini, au fost adăugate pe listă pentru că, aparent, au încălcat sancțiunile impuse Iranului, potrivit postării.

Patru entități din China au fost citate pentru achiziționarea de articole americane pentru a sprijini modernizarea militară a Chinei, se arată în raport. Acestea sunt LINKZOL (Beijing) Technology Co., Ltd., Xi’an Like Innovative Information Technology Co., Ltd., Beijing Anwise Technology Co., Ltd. și SITONHOLY (Tianjin) Co., Ltd.

O altă entitate chineză, Jiangxi Xintuo Enterprise Co. Ltd., a fost adăugată pe listă pentru sprijinirea armatei ruse cu drone, se arată în comunicat.

Shenzhen Jiasibo Technology Co., Ltd. din China a fost citată pentru că a făcut parte dintr-o rețea de achiziționare de componente aerospațiale, inclusiv componente cu dublă utilizare pentru drone, pentru o companie aeronautică din Iran. Trei entități rusești – Aerosila JSC SPE, Delta-Aero LLC și JSC ODK-Star – au fost, de asemenea, adăugate pentru că au făcut parte din rețea, se arată în raport.

