SUA nu susține recentele atacuri ucrainene pe teritoriul Rusiei

Casa Albă(SUA) a încercat miercuri să se distanţeze de recentele atacuri ucrainene pe teritoriul Rusiei, potrivit postului de televiziune american CNN.

Purtătorul de cuvânt al Consiliului Naţional de Securitate al SUA, John Kirby, a declarat că Statele Unite vor respecta deciziile Ucrainei pe câmpul de luptă, dar nu vor încuraja escaladarea.

“Desigur, nu am încurajat acest lucru şi nu am ajutat Ucraina să lovească Rusia. Am fost şi suntem încă concentraţi să ne asigurăm că Ucraina are capabilităţile şi resursele necesare pentru a se apăra”, a spus CNN, citat de John Kirby.

Tot ceea ce oferim este cu adevărat concepută având în vedere acest lucru.”

SUA nu e de acord cu ultimele atacuri ucrainene asupra Rusiei, spunând că li se oferă resurse doar pentru a se apăra

“Le oferim informaţii pentru a-i ajuta să se apere. Cu siguranţă le oferim resurse şi arme pentru autoapărare. Dar ei iau propriile decizii. Întreaga idee, întregul principiu al acestui război este suveranitatea şi, spre deosebire de ruşi, respectăm “Suveranitatea ucraineană. Când le furnizăm un sistem de arme, acesta le aparţine. Unde îl folosesc, cum îl folosesc, câtă muniţie folosesc pentru acest sistem – acestea sunt decizii ucrainene şi respectăm asta”, el a adăugat, potrivit aradon.ro.

Dar orice escaladare în afara Ucrainei, a spus Kirby, nu este bună pentru interesele de securitate naţională a SUA.

„Am avut conversaţii cu [Ucraina] despre responsabilitatea sistemelor de arme. Cu siguranţă ne-am exprimat foarte clar preocupările cu privire la escaladare”, a declarat Kirby pentru CNN.

