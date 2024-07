Studiu: salariul este criteriul care contează cel mai mult pentru români în alegerea unui job

Salariul, echilibrul dintre viața personală și cea profesională și relația bună cu managerul sunt criteriile care contează cel mai mult pentru români când vine vorba de alegerea unui job. Concluziile fac parte studiul anual realizat de Boston Consulting Group (BCG), The Network, The Stepstone Group și eJobs.ro, partenerul The Network pe piața din România și mai arată că, spre deosebire de situația pentru România, la nivel global, angajații pun cel mai mare preț pe stabilitatea jobului.

Tot la nivel global, al doilea cel mai important element este echilibrul între viața personală și cea profesională și abia apoi remunerația.

Stabilitatea la locul de muncă vine abia pe locul al patrulea în clasamentul realizat de angajații români. Alte aspecte pe care le iau în considerare când aleg un job sunt relația cu colegii, să se simtă apreciați pentru munca pe care o fac, oportunitățile de dezvoltare profesională, să simtă că munca lor are sens, reputația angajatorului sau numărul de zile de concediu pe care le au în cadrul companiei. „Interesant este faptul că nu regăsim în această listă beneficiile extrasalariale, ceea ce ne arată că românii au regândit raportarea la carieră și la job în ultima perioadă. Nu poate fi detronată importanța salariului, dar, dincolo de acest criteriu, toate celelalte care cântăresc greu în ochii angajaților țin mai degrabă de relaționare, de cultură organizațională și de reputație decât de stimulente materiale concrete”, spune Roxana Drăghici, Head of Sales în cadrul eJobs.ro, citată într-un comunicat de presă remis cotidianului național ROMÂNIA LIBERĂ.

Apar însă, chiar și la nivel local, diferențe între respondenți în funcție de categoria de vârstă din care fac parte. Astfel, salariul este cel mai important doar pentru cei care au între 21 și 30 de ani și pentru cei din categoria 41-50 de ani. Pentru cei foarte tineri, respectiv cu vârsta mai mică de 20 de ani, cel mai mult contează compatibilitatea dintre valorile pe care ei le au și cele ale potențialului angajator. Cei din segmentul de vârstă 31-40 de ani pun preț în primul rând pe echilibrul între viața personală și cea profesională. Începând de la 51 de ani în sus, cel mai mult contează relația bună cu colegii sau aprecierea pe care o primesc din partea managerului pentru munca pe care o fac.

La fel de interesant este și ce contează cel mai puțin, în funcție de segmentul de vârstă. Pentru cei care au mai puțin de 20 de ani, numărul de zile de concediu la care au dreptul anual reprezintă criteriul la care se uită cel mai puțin. Beneficiile sunt pe ultimul loc pentru cei care au între 21 și 30 de ani și între 41 și 50 de ani, reputația angajatorului contează cel mai puțin pentru candidații din segmentul 31-40 de ani.

Spre final de carieră, respectiv de la 51 de ani în sus, cel mai puțin contează posibilitățile de dezvoltare în carieră și posibilitatea de a lucra într-un mediu creativ.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!