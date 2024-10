Studiu GFK: puterea de cumpărare din București a ajuns pentru prima dată la nivelul mediu european, în guvernarea Ciolacu

Pentru prima dată, locuitorii Capitalei au ajuns la o putere medie de cumpărare de 18.580 de euro pe cap de locuitor, pe an. Nivelul este similar cu media europeană a puterii de cumpărare, conform unui studiu GfK. Momentul coincide cu împlinirea a un an și 4 luni de guvernare a premierului Marcel Ciolacu, timp în care salariul minim brut pețară a crescut de 2 ori, ajungând în prezent la 3.700 de lei brut. De la 1 ianuarie 2025, Marcel Ciolacu a anunțat și introducerea oficială a salarului minim european în țara noastră, ajungând la 4.050 de lei brut.

Studiile companiilor internaționale confirmă efectele politicilor publice susținute de Guvernul condus de Marcel Ciolacu, în special creșterea veniturilor și protejarea puterii de cumpărare a românilor.

1.548 euro/lună/cap de locuitor, puterea de cumpărare în București

Conform unui studiu GfK, o companie germană de cercetare de piață, puterea de cumpărare în București a ajuns pentru prima dată în istorie la media europeană. Un locuitor al Capitalei cheltuie18.580 de euro pe an, față de 18.768 de euro, câteste media la nivel european. Practic, un bucureștean cheltuie în medie 1.548 euro în fiecare lună.

Anterior, puterea de cumpărare în București era de numai 14-15 mii de euro anual, susțin specialiștii.

„Valoarea înregistrată pentru București este foarte ridicată, pentru că în trecut era la 14-15.000 de euro. (…) De asemenea, sectorul 1 are în medie 22.000 de euro ( pe cap de locuitor, pe an n.red) , deci este deja cu 20% peste media orașului București. Acolo este puterea de cumpărare cea mai ridicată”, a explicat Raluca Mănărcescu, Commercial Lead of Tech&Durables DepartmentNIQ GfK, citată de Economedia.

La nivel de țară, puterea de cumpărare a crescut cu 1.359 euro, în ultimul an

Deși există încă unele diferențe între Capitală și teritoriu, puterea de cumpărare la nivel de țară a crescut într-un mod susținut. Aceasta a ajuns la 9.099 euro/an/cap de locuitor, de la 7.740 euro, cât era anul trecut.

4.050 lei de la 1 ianuarie, Guvernul Ciolacu introduce oficial salariul minim european în România

Comitetul Național Tripartit, condus de premierul Marcel Ciolacu, a aprobat, în urmă cu 2 săptămâni, introducerea salariului minim european în România, de la 1 ianuarie 2025. Acesta va ajunge la 4.050 lei brut, reprezentând 47% din salariul mediu european. La preluarea guvernării de către PSD, în iunie 2023, salariul minim brut pe țară era de 3.000 de lei.

Astfel, după mai bine de un an sub guvernarea lui Marcel Ciolacu, salariul minim brut va avea, de la 1 ianuarie, un salt total de 1.050 lei, ajungând la 4.050 lei și aliniindu-se pentru prima dată în istoriemediei Uniunii Europene, la 17 ani de la aderarea țării la spațiul european.

PSD și Marcel Ciolacu au demonstrat că sunt cei care cresc veniturile românilor, salariul minim și pensiile. Calea sigură pentru România trebuie să conțină reindustrializarea economiei naționale și finalizarea autostrăzilor, oferind în același timp tuturor românilor, din țară și din diaspora, acces egal la sănătate și educație și un program național de protejare a tinerilor de droguri.



Articol de promovare Partidul Social Democrat

CMF 31240010