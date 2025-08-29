Utilizarea tot mai extinsă a inteligenței artificiale generative începe să aibă un impact direct asupra perspectivei profesionale a angajaților tineri din Statele Unite, arată un studiu realizat de trei cercetători de la Universitatea Stanford, citat de CNBC.

Analiza, bazată pe date salariale furnizate de compania ADP, arată că tinerii între 22 și 25 de ani care lucrează în domenii expuse la automatizare – precum servicii pentru clienți, contabilitate sau dezvoltare software – au înregistrat o scădere de 13% a angajărilor din 2022.

În timp ce angajările tinerilor au scăzut, lucrătorii mai experimentați din aceleași domenii au înregistrat o stabilitate sau chiar o creștere a oportunităților de muncă.

Există și excepții: tinerii din ocupații mai puțin expuse, cum ar fi asistența medicală, au beneficiat de o creștere mai rapidă a angajărilor decât colegii lor mai în vârstă.

De asemenea, rolurile de supraveghere în producție și operațiuni au crescut pentru angajații sub 35 de ani, însă într-un ritm mai lent comparativ cu cei mai experimentați.

De ce sunt vulnerabili tinerii

Cercetătorii explică diferențele prin natura sarcinilor: inteligența artificială poate substitui mai ușor „cunoștințele codificate” dobândite prin educație formală, dar nu poate înlocui experiența practică acumulată în ani de muncă.

Totuși, în sectoarele unde AI completează munca umană și crește eficiența, efectele asupra nivelului angajărilor au fost reduse.

Economiștii, în alertă

Studiul, care nu a fost încă evaluat de alți specialiști, adaugă noi dovezi la dezbaterea despre impactul AI asupra pieței muncii.

Economiștii avertizează că efectele reale ar putea fi și mai ample pe măsură ce companiile vor integra tehnologiile AI în activitatea curentă.

Schimbări globale în următorii cinci ani

Un raport realizat de WEF și PwC estimează că, la nivel global, inteligența artificială generativă va transforma semnificativ munca în următorii cinci ani: va afecta 25% dintre joburi, 44% dintre competențe și până la 40% din orele lucrate.

Pe de altă parte, unul dintre principalele avantaje ale GenAI este creșterea productivității.

Potrivit sondajului PwC CEO Survey, majoritatea directorilor – inclusiv din România – au observat deja o eficientizare a timpului de lucru al angajaților datorită integrării AI.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.