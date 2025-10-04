Abia din a doua jumătate a anului viitor, s-ar putea observa primele semne de redresare, însă doar dacă va scădea deficitul bugetar

România traversează o etapă economică dificilă, marcată de incertitudine și nemulțumiri sociale crescânde, avertizează Eugen Rădulescu, consilier al guvernatorului Băncii Naționale. Acesta estimează că abia din a doua jumătate a anului viitor, s-ar putea observa primele semne de redresare, însă doar dacă va scădea deficitul bugetar.

Invitat într-o emisiune la Antena 3 CNN, Rădulescu a explicat că populația resimte presiunea economică nu doar din cauza măsurilor de austeritate, ci și a percepției că acestea nu se aplică echitabil. „Mulți români au impresia, pe bună dreptate, că nu toată lumea contribuie la efortul comun. Cei cu venituri reduse suportă cel mai greu inflația și plafonarea veniturilor, în timp ce persoanele privilegiate par să fie protejate”, a punctat oficialul BNR.

Acesta a subliniat că, în prezent, principala sursă a problemelor economice rămâne deficitul bugetar ridicat, care alimentează presiuni asupra dobânzilor și limitează capacitatea statului de a sprijini economia. „Dacă deficitul se temperează, și presiunea pe dobânzi se va reduce, pentru că statul nu va mai apela la finanțare în același ritm”, a explicat el.

Comentariile vin în contextul declarațiilor președintelui Nicușor Dan, care a afirmat recent că o îmbunătățire vizibilă a nivelului de trai ar putea fi resimțită începând cu anul 2027. Rădulescu spune însă că primele efecte pozitive s-ar putea vedea mai devreme, în a doua parte a lui 2026, dacă politicile fiscale vor fi aplicate consecvent.

