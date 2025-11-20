Strada Sforii, unul dintre obiectivele turistice cele mai căutate din municipiul Brașov, va fi închisă în regim de urgență, cel mai probabil urmând să fie redeschisă în primăvara anului viitor, a anunțat, miercuri, Primăria Brașov.

Conform unei informări transmisă de instituție, decizia a fost luată de primarul George Scripcaru pentru protejarea siguranței turiștilor și a locuitorilor, după ce specialiștii au constatat că de pe pereții imobilelor aflate de o parte și de alta a străzii a început să se desprindă tencuiala.

‘Pereții clădirilor de pe Strada Sforii se află într-o stare avansată de degradare, accentuată de fenomenele meteo din ultima perioadă, iar tencuiala care se desprinde de pe ziduri reprezintă un pericol real pentru vizitatori și locuitori. În urma constatărilor făcute de Serviciul (local – n.r.) pentru Situații de Urgență și Poliția Locală, am dispus închiderea de urgență a străzii, în ambele capete, cu elemente care să blocheze complet accesul, nu doar cu semnalizări pe care puțini le respectă’, a declarat primarul George Scripcaru.

Intervențiile vor fi realizate în regim de urgență, cu bani de la bugetul local

Conform acestuia, în prima etapă se va trece la punerea în siguranță a zonei, cu intervenții imediate, coordonate de arhitectul-șef al municipiului, împreună cu specialiști de la Fundația Monumentelor Istorice a municipalității și Direcția Județeană de Cultură.

‘În paralel, vom elabora un proiect tehnic complet, care va detalia lucrările necesare pentru refacerea și consolidarea zonei, inclusiv montarea unor porți de acces, a unor sisteme de supraveghere video, precum și intervenții asupra fațadelor laterale situate la intrările pe Strada Sforii. Scopul nostru este ca, la finalul celor două etape, să avem o stradă refăcută, sigură și protejată, atât din punct de vedere structural, cât și prin măsuri de control și supraveghere’, a adăugat primarul Scripcaru.

El a menționat că toate intervențiile vor fi realizate în regim de urgență, cu bani de la bugetul local.

Lucrările vor fi derulate în funcție de condițiile meteo, estimarea specialiștilor municipalității fiind că ar urma să dureze câteva luni, până în primăvara anului viitor, se mai arată în informarea citată.

