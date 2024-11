Sting consideră că acuzațiile aduse lui P Diddy nu afectează melodia de succes „Every Breath You Take”

Sting a declarat că acuzațiile de abuz sexual împotriva lui Sean „Diddy” Combs (P Diddy) nu afectează percepția sa asupra piesei „Every Breath You Take.”

Cântecul, compus de Sting în 1983 pentru trupa The Police, a fost folosit de P Diddy în hitul din 1997, „I’ll Be Missing You,” în colaborare cu Faith Evans.

Întrebat dacă relația lui cu piesa s-a schimbat după arestarea lui P Diddy în septembrie pentru acuzații grave, Sting a răspuns ferm: „Nu. Este tot cântecul meu”.

Sting a explicat și că nu se opune atunci când artiștii tineri își doresc să folosească fragmente din muzica sa, apreciind că acest lucru adaugă vitalitate pieselor.

El a menționat că permite acest lucru și pentru că îi aduce venituri și menține piesele „actuale”. De asemenea, Sting și Diddy au interpretat piesa împreună în 1997 la MTV Video Music Awards.

Diddy a fost arestat după o investigație federală de câteva luni care a scos la iveală acuzații de trafic sexual și organizare de „petreceri extreme” în care victimele ar fi fost încurajate să participe la acte sexuale filmate.

Diddy, care se declară nevinovat, este reținut fără cauțiune la Centrul de Detenție Metropolitană din Brooklyn și așteaptă procesul.

Sting este un artist britanic de renume mondial, cunoscut pentru vocea sa distinctivă și pentru stilul său unic de a îmbina diverse genuri muzicale precum rock, jazz, reggae și world music. Născut pe 2 octombrie 1951 sub numele de Gordon Matthew Thomas Sumner, Sting și-a început cariera ca basist și vocalist în trupa The Police, alături de Stewart Copeland și Andy Summers.

Formația a avut un succes fulgerător în anii ’70 și ’80, lansând hituri precum Roxanne, Message in a Bottle și Every Breath You Take, care au definit o întreagă eră muzicală și i-au propulsat pe cei trei muzicieni în lumina reflectoarelor internaționale.

După destrămarea trupei în 1986, Sting a pornit într-o carieră solo prolifică, continuând să surprindă și să experimenteze cu stiluri muzicale diverse.

