Stefanos Tsitsipas, renumitul jucător grec de tenis, a anunțat încheierea colaborării sale cu tatăl și antrenorul său, Apostolos Tsitsipas.

Stefanos Tsitsipas, dezamăgit de tatăl său?

Decizia a fost făcută publică vineri, la scurt timp după ce Tsitsipas, în vârstă de 25 de ani și fost număr trei mondial, a suferit o înfrângere în turul doi al turneului ATP Masters 1.000 de la Montreal.

În meciul împotriva japonezului Kei Nishikori, Tsitsipas a pierdut cu 6-4, 6-4 și a criticat ulterior stilul de antrenament al tatălui său.

Σας ενημερώνω με βαριά καρδιά ότι η συνεργασία μου με τον πατέρα μου ως προπονητής έχει φτάσει στο τέλος της. Προτιμώ να κρατήσω τον πατέρα μου στον ρόλο του ως πατέρας, και μόνο ως πατέρας.



„Cu inimă grea vă informez că a luat sfârşit cooperarea mea cu tatăl meu ca antrenor. Prefer să-l am în continuare doar în rol de tată. Am încredinţat tatălui meu rolul de antrenor cu mulţi ani în urmă şi consider că a fost un succes. Nu ştiu deocamdată cu cine îl voi înlocui”, a transmis Tsitsipas pe platforma de socializare X.

Stefanos Tsitsipas este unul dintre cei mai talentați și promițători jucători de tenis din generația sa, fiind considerat un viitor lider al acestui sport.

Născut în Atena, Grecia, Tsitsipas a crescut într-o familie cu o puternică legătură cu tenisul. Tatăl său, Apostolos, este antrenor de tenis, iar mama sa, Julia Apostoli, a fost o jucătoare profesionistă de tenis, ceea ce i-a oferit tânărului Stefanos un mediu propice pentru a se dezvolta în acest sport încă de la o vârstă fragedă.

Tsitsipas a început să joace tenis la doar trei ani și a devenit profesionist în 2016. Cariera sa a cunoscut o ascensiune rapidă, el remarcându-se printr-un stil de joc agresiv, dar versatil, care combină lovituri puternice de forehand și backhand cu un joc de serviciu solid și abilități excelente la fileu.

În 2018, a făcut o impresie puternică la Rogers Cup din Toronto, unde a ajuns în finală, învingând jucători de top precum Novak Djokovic și Alexander Zverev.

