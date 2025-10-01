Proiectul include realizarea unui traseu de 5,77 km, sistem de iluminat public, două parcări și stații de încărcare pentru vehicule electrice

Secretarul de stat din Ministerul Transporturilor, Irinel Scrioșteanu, a anunțat emiterea autorizației de construire pentru varianta ocolitoare a orașului Buftea, urmând ca lucrările să fie demarate în perioada imediat următoare, scrie profit.ro.

Constructorul Porr Construct SRL din Austria va realiza proiectul în baza unui contract de 281,17 milioane lei, fără TVA, cu fonduri europene nerambursabile și un termen de execuție de 34 de luni. Proiectul include realizarea unui traseu de 5,77 km, sistem de iluminat public, două parcări dotate cu sisteme de cântărire a autocamioanelor și stații de încărcare pentru vehicule electrice, precum și infrastructura pentru colectarea și scurgerea apelor.

Varianta ocolitoare va cuprinde trei pasaje rutiere: peste calea ferată București–Ploiești (81,9 m), peste DJ101 (84,9 m) și peste un drum betonat (36,1 m). În plus, centura va avea trei intersecții principale: giratoriu VO Buftea x A0, conexiune cu DN1A și nod rutier cu DJ101, facilitând accesul spre autostrada A0.

Constructorul a finalizat deja organizarea de șantier și se pregătește pentru demararea lucrărilor.

