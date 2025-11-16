Printre aspiranții validați se numără Cătălin Drulă (USR), Ciprian Ciucu (PNL), Anca Alexandrescu (alianța „Dreptate pentru București”), George Valentin Burcea (Partidul Oamenilor Tineri), Daniel Băluță (PSD) și independentul Virgil Alexandru Zidaru

Biroul Electoral de Circumscripție nr. 42 a confirmat, sâmbătă, primele șase candidaturi pentru funcția de primar general al Bucureștiului, marcând debutul oficial al cursei electorale pentru conducerea Capitalei.

Printre aspiranții validați se numără Cătălin Drulă (USR), Ciprian Ciucu (PNL), Anca Alexandrescu (alianța „Dreptate pentru București”), George Valentin Burcea (Partidul Oamenilor Tineri), Daniel Băluță (PSD) și independentul Virgil Alexandru Zidaru, potrivit informațiilor publicate de Biroul Electoral Municipal.

În total, șapte persoane și-au depus dosarele pentru a intra în competiția electorală. Pe lângă cei deja validați, și-a înregistrat candidatura și Liviu Gheorghe Floarea, reprezentant al Partidului Național Țărănesc Maniu-Mihalache (PNȚMM), a cărui solicitare urmează să fie analizată.

Conform legislației, orice cetățean, partid politic sau alianță poate contesta hotărârile BEM, în termen de 24 de ore de la afișarea candidaturilor.

Procesul de înscriere se încheie pe 17 noiembrie, iar lista finală a candidaților va fi stabilită și publicată pe 23 noiembrie. Campania electorală este programată să înceapă oficial pe 22 noiembrie, deschizând astfel drumul unei confruntări politice intense, pentru controlul administrației bucureștene.

