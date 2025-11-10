Stadionul de 3,7 miliarde de dolari din Washington ar putea purta numele lui Donald Trump! Casa Albă reacționează: „Ar fi frumos”

Noul templu al fotbalului american, cu o capacitate de 65.000 de locuri, ar urma să fie inaugurat în 2030.

Unul dintre cele mai scumpe și moderne stadioane din Statele Unite urmează să fie ridicat în Washington DC, acolo unde echipa de fotbal american Washington Commanders își va disputa meciurile de pe teren propriu. Proiectul, estimat la 3,7 miliarde de dolari, a devenit deja subiect de dezbatere la nivel politic, după ce Donald Trump (79 de ani), actualul președinte al SUA, și-ar fi exprimat dorința ca arena să-i poarte numele.

Un reprezentant al Casei Albe a confirmat pentru CNN că ideea nu este exclusă:

„Ar fi frumos, cu siguranță un nume frumos, întrucât președintele Trump a făcut posibilă reconstrucția noului stadion”, a declarat Karoline Leavitt, secretarul de presă al Casei Albe.

Un proiect colosal în inima capitalei americane

Noul stadion, cu o capacitate de 65.000 de locuri, va fi amplasat pe fostul teren al stadionului RFK, care a găzduit echipa Washington Redskins între 1961 și 1996. Arena va avea o cupolă retractabilă și va include spații comerciale, restaurante, un hotel și o zonă de divertisment deschisă publicului.

Primarul Washingtonului a anunțat încă din aprilie un acord oficial pentru revenirea echipei în capitală, aprobat de consiliul administrativ în luna septembrie. Lucrările de demolare a vechii arene au început deja, iar noul stadion ar urma să fie inaugurat în 2030.

Controversa legată de numele echipei

Washington Commanders, echipa care până în 2020 purta numele Washington Redskins, a fost nevoită să renunțe la vechea denumire după ce mai multe organizații de nativi americani au reclamat caracterul ofensator al termenului „Redskins”.

Donald Trump, pe atunci fost președinte, s-a opus public schimbării numelui și a amenințat că se va împotrivi proiectului noului stadion dacă echipa nu va reveni la titulatura istorică.

Acum, pe fondul relansării economice a regiunii și al revenirii echipei în oraș, dorința președintelui de a vedea o „Trump Arena” în Washington pare să fi fost primită cu deschidere la Casa Albă.

Dacă ideea se va concretiza, ar fi pentru prima dată în istoria modernă a SUA când un președinte în funcție ar da numele său unui stadion major finanțat parțial din fonduri publice.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!