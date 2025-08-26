Stadion plin la Craiova! UEFA a delegat o brigadă germană pentru duelul cu Istanbul Bașakșehir

Universitatea Craiova joacă joi returul decisiv din play-off-ul Conference League, cu sprijinul a aproape 29.000 de suporteri.

Universitatea Craiova se află în fața unui meci crucial pentru accederea în grupele Conference League. Joi, 28 august, de la ora 20:30, echipa antrenată de Mirel Rădoi întâlnește pe stadionul „Ion Oblemenco” formația Istanbul Bașakșehir, într-un retur care se anunță incandescent după victoria oltenilor din tur, scor 2-1.

UEFA a decis ca partida să fie arbitrată de o brigadă din Germania, condusă la centru de Daniel Schlager. Acesta va fi ajutat de Sven Waschitzki și Tobias Fritsch, în timp ce al patrulea oficial va fi Tobias Reichel. În Camera VAR se vor afla Robert Schroder și Katrin Rafalski, potrivit news.ro.

Craiova, susținută de un stadion arhiplin

Atmosfera se anunță electrizantă la meciul retur, după ce interesul fanilor a depășit așteptările organizatorilor. Peste 23.000 de bilete au fost deja vândute din cele 25.000 puse la dispoziție, conform Digi Sport, iar oficialii clubului estimează că până în ziua premergătoare confruntării se va înregistra „sold out”.

La aceste bilete se adaugă și cele 4.000 de abonamente active, astfel că aproximativ 29.000 de suporteri vor fi prezenți în tribune pentru a-și susține favoriții.

Confruntarea Universitatea Craiova – Istanbul Bașakșehir va fi transmisă ÎN DIRECT pe Digi Sport 1, dar și online, pe site-ul digisport.ro și în aplicația Digi Sport, pentru abonații DIGI România aflați pe teritoriul țării.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!