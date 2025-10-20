Spectacol total pe Arena Națională! Derby-ul Dinamo – Rapid stabilește recordul absolut de asistență în Superligă

34.700 de spectatori au asistat la victoria Rapidului, scor 2-0, în cel mai urmărit meci al sezonului 2025/2026.

Derby-ul etapei a 13-a din Superliga, dintre Dinamo și Rapid, a oferit nu doar intensitate pe teren, ci și o atmosferă incendiară în tribune. Duminică seară, pe Arena Națională, giuleștenii s-au impus cu 2-0, în fața a 34.700 de fani, stabilind un nou record de asistență pentru actualul sezon.

A fost cea mai mare audiență înregistrată în primele 13 etape, depășind precedentul record de 26.871 de spectatori de la meciul Rapid – FCSB (2-2), disputat în etapa a 6-a.

Partida a fost un adevărat eveniment în București, iar tribunele Arenei au fost pline de energie, coregrafii spectaculoase și bannere afișate de ambele galerii.

Record de asistență și atmosferă memorabilă

Organizatorii au confirmat cifra exactă: 34.700 de spectatori, un număr impresionant pentru fotbalul românesc, care arată revenirea interesului publicului pentru derby-urile capitalei.

Dinamo a fost echipa gazdă, însă și fanii Rapidului au fost prezenți în număr mare, beneficiind de întreaga peluză destinată oaspeților. Atmosfera a fost electrizantă încă din primele minute, iar coregrafiile din peluze au atras atenția chiar și în afara țării.

Topul celor mai urmărite meciuri din Superliga 2025/2026

Dinamo – Rapid (etapa 13) → 34.700 spectatori

→ 34.700 spectatori Rapid – FCSB (etapa 6) → 26.871 spectatori

→ 26.871 spectatori Dinamo – FCSB (etapa 4) → 23.215 spectatori

→ 23.215 spectatori U Craiova – Dinamo (etapa 11) → 22.440 spectatori

→ 22.440 spectatori U Craiova – Farul (etapa 9) → 16.765 spectatori

→ 16.765 spectatori U Craiova – Petrolul (etapa 7) → 16.263 spectatori

Dinamo, învinsă pe teren, dar câștigătoare la imagine

Deși Rapid a fost echipa mai eficientă, câștigând cu 2-0, Dinamo a impresionat prin numărul uriaș de suporteri care au umplut tribunele. A fost, totodată, cel mai mare eveniment sportiv de club organizat în România în ultimele luni.

În plus, partida a stabilit și un „record” vizual, prin numărul de bannere afișate în peluze – un detaliu care a completat imaginea unui derby jucat în stil mare, demn de marile rivalități din fotbalul european.

Dinamo – Rapid 0-2, un meci care va rămâne în memoria fanilor nu doar prin rezultat, ci prin atmosfera uriașă de pe Arena Națională.