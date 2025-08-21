Spectacol total la Bodo/Glimt! Norvegienii au zdrobit Sturm Graz și sunt cu un pas în grupele Champions League

Patru meciuri din turul play-off-ului Ligii Campionilor au adus rezultate surprinzătoare și o demonstrație de forță din partea Bodo/Glimt.

Etapa tur a play-off-ului Ligii Campionilor a oferit miercuri seară o demonstrație impresionantă de forță din partea lui Bodo/Glimt, care a reușit cel mai clar rezultat al serii, 5-0 contra austriecilor de la Sturm Graz. Echipa norvegiană a dominat partida de la un capăt la altul și a lăsat impresia că putea înscrie și mai multe goluri, datorită ritmului intens și atacurilor în valuri.

Scorul a fost deschis rapid, prin reușita lui Hogh în minutul 7, iar doar trei minute mai târziu Bjortuft a dublat avantajul gazdelor. Până la pauză, Saltnes a dus scorul la 3-0, moment în care austriecii păreau complet depășiți. În partea a doua, Evjen a înscris pentru 4-0 (54), iar tabela a fost închisă de un autogol al lui Boving în minutul 79.

Dueluri echilibrate în celelalte meciuri

În celelalte confruntări ale serii, rezultatele au fost mult mai strânse. La Istanbul, Fenerbahce și Benfica au încheiat la egalitate, 0-0, într-un meci considerat capul de afiș al serii, dar care nu a produs spectacolul așteptat. Cele două echipe au părut mai preocupate să nu riște, lăsând decizia calificării pentru manșa retur din Portugalia. Meciul a consemnat și eliminarea lui Florentino (71), care va rata returul.

La Basel, elvețienii au început mai bine și au deschis scorul prin Shaqiri, din penalty, în minutul 14. Totuși, Copenhaga a revenit înainte de pauză, egalând prin Gabriel (45+3). Finalul a fost tensionat, iar oaspeții vor porni cu prima șansă să se califice, beneficiind și de avantajul terenului propriu la retur.

Surpriza serii a venit din Scoția, acolo unde Celtic nu a reușit să treacă de Kairat Almaty. Duelul s-a încheiat 0-0, rezultat care le dă speranțe kazahilor pentru un retur istoric pe teren propriu. De remarcat că Adjetey a fost eliminat în minutul 81, dar Celtic nu a profitat de superioritatea numerică.

Astfel, după meciurile tur, Bodo/Glimt se apropie cu pași mari de grupele Ligii Campionilor, în timp ce celelalte dueluri rămân deschise și promițătoare pentru partidele retur programate săptămâna viitoare.

