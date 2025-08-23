Specialiștii din domeniul imobiliar estimează că, începând din această toamnă, piața locală va fi confruntată cu surprize, ca urmare a unor semnale clare de reducere a cererii și ajustare a prețurilor.

În primele șase luni ale anului, numărul tranzacțiilor cu locuințe a scăzut cu 3,4% la nivel național și cu 7,9% în București și Ilfov, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

Această tendință de scădere este susținută de factori precum o creștere economică modestă, cu un PIB în creștere de doar 0,3% în primul trimestru, inflație în creștere la 5,7% în iunie, și dobânzi ridicate la credite, cu o dobândă-cheie menținută la 6,5% de BNR.

Estimări ale experților despre evoluția prețurilor apartamentelor

Daniel Crainic, director de marketing la Imobiliare.ro, a declarat pentru ZF Live:

„O reducere o să o resimţim chiar de acum, din luna august, pentru că temele tuturor discuţiilor acum sunt stagnarea sau scăderea economică, taxe mai mari, creşterea dobânzilor şi aşa mai departe. Şi toate astea vin cu un şoc. E perioada concediilor, dar în septembrie ne vom întoarce cu toţii la ceea ce este important şi vom vedea cu toţii că de aceeaşi bani putem să ne cumpărăm pur şi simplu mai puţine lucruri. Aşa că şi piaţa imobiliară nu va scăpa de acest şoc şi va fi nevoie probabil de o perioadă de de absorbţie a acestuia, de acceptare a unui nou climat. Şi cred că da, vom vedea nişte mişcări, probabil în august şi septembrie.”

Reacția dezvoltatorilor imobiliari și posibilitatea de a stimula cererea

Analiștii din industrie semnalează că dezvoltatorii sunt pregătiți să reacționeze rapid la reducerea cererii.

Aceștia dispun de marje suficiente pentru a lansa promoții — inclusiv acoperirea diferenței de TVA sau campanii comerciale sustenabile — menite să revigoreze interesul cumpărătorilor în lunile de toamnă.

Strategie de dezvoltare și oferte menite să stimuleze vânzările

„Cred că este posibil să coborâm. Nu mă aştept mai degrabă la o stagnare. Mă aştept de asemenea, din partea dezvoltatorilor la nişte mişcări interesante în perioada asta. Acuma, probabil că cei mai mulţi în luna august au şi aşteaptă să vadă ce se întâmplă cu cererea, dar cred că au capacitatea să vină cu diverse oferte, să acopere diferenţa de TVA pentru o bună perioadă de timp, diverse oferte comerciale, promoţii, campanii ca să revigoreze cererea”, a spus Crainic.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.