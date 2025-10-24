”Alegere fundamentală: Axa Răului sau Axa Binelui?

În cadrul unui periplu internațional al diplomației românești, europarlamentarul Diana Iovanovici-Șoșoacă a trecut prin Moscova și a ajuns la Beijing, consolidând legături importante cu lumea euroasiatică.

Nu a fost o simplă călătorie diplomatică, ci un pelerinaj spre cele două coloane principale ale lumii multipolare, Rusia și China, pentru a aduce în patrie un ecou al speranței și demnității recuperate. O misiune de reîntregire și revenire la statutul pe care România îl avea odinioară, acela de mediator între popoare.

Atacurile nu au întârziat să apară. În loc să primească apreciere pentru eforturile depuse în dezvoltarea reputației pozitive a României pe plan extern, președinta Partidului S.O.S. România are parte de aceleași calomnii și atacuri defăimătoare din partea unor pigmei care pretind că aceasta a făcut un turneu suveranist pe „axa răului”, o sintagmă moștenită de la neo-conii administrației Bush, folosită cu fervoare religioasă să eticheteze negativ polii de putere nealiniați iudeo-euro-atlantismului. De altfel, acești ratați mânjesc pe oricine îndrăznește să vadă dincolo de zidul de plumb al narativului unic.

Cei care s-au lepădat de patriotism, propagandiștii plătiți de oligarhi, trepădușii intereselor străine, strigă din toți rărunchii despre vizita Dianei Șoșoacă. Cei care aplaudă înrobirea la Bruxelles și Washington, văzând în ea „progres”, o condamnă pe aceea care duce un mesaj de pace și de reînnoire a legăturilor de respect reciproc. Criticii ei sunt slujitorii unei dogme a declinului, care vede prietenia cu marile civilizații eurasiatice ca pe un păcat, iar sclavia sub sclipitoarea haină a globalizării ca pe o virtute.

Astfel că se ridică glasurile stridente ale celor care vorbesc despre o „axă a răului”, punctând pe globul terestru Moscova, Beijing și Teheran. Ce orbire! Ce inversare monstruoasă a valorilor! Această inversare este încă un semn că trăim vremurile din urmă, după cum avertiza profetul Isaia: ” Vai de cei ce zic răului bine şi binelui rău; care numesc lumina întuneric şi întunericul lumină; care socotesc amarul dulce și dulcele amar!”

Nu, nestimați propagandiști, vă înșelați total în viziunea voastră asupra lumii. Axa adevărată a Binelui este cea care trece prin Moscova, Beijing și Teheran. Este axa statelor care își apără identitatea, axa civilizațiilor care nu se pleacă în fața idolului unic al liberalismului decadent, axa care susține dreptul fiecărui popor de a-și croi propriul destin. Este axa care respinge hegemonia unui jandarm al lumii, respinge subminarea suveranității și îmbrățișează o lume multipolară, echilibrată, unde România poate fi iarăși stăpână pe destinul ei.

Iar axa adevărată a răului, cea care aduce război, instabilitate, degenerare și deculturalizare, este cea care are ca puncte cardinale Washington, Bruxelles și Tel Aviv. Aceasta este axa care bombardează țări sub pretextul democrației, care impune sancțiuni ce sărăcesc popoare întregi, care finanțează războaie și declanșează crize economice, care în numele democrației arestează dizidenți politici, care promovează o ideologie care distruge familia, tradiția și chiar însăși esența omenească.

Vizita europarlamentarului Diana Șoșoacă la Moscova și Beijing este, așadar, un act de curaj și de clarviziune. În mod sârguincios, Diana pune cărămidă peste cărămidă la temelia României de mâine, o Românie Mare, puternică, demnă și respectată la nivel internațional.

Este un semnal că România mai are demnitari care nu stau în genunchi, indiferent de uraganul de calomnii și injurii la care recurge presa miluită și incapabilă să se susțină fără subvenții de la stat și bani de la partide.

Diana Iovanovici-Șoșoacă nu a mers să ceară, a mers să deschidă. A mers să spună că România adevărată, cea care crede în Dumnezeu, în familie și în neam, privește cu speranță spre Răsărit, și nu spre Apusul care se cufundă în amurgul decadent al propriului său declin.

Să o susținem în această misiune eroică! Adevărata axă a binelui ne așteaptă, iar Diana Iovanovici-Șoșoacă este deschizătoarea de drumuri.” Se arată în comunicatul de presă al Partidului S.O.S. România