Sorana Cîrstea, elogiată în presa americană! „Joacă cel mai bun tenis al vieții ei la 35 de ani”

Publicația Tennis Up To Date i-a dedicat un articol amplu româncei, lăudându-i revenirea spectaculoasă și forța mentală

Sorana Cîrstea a devenit subiectul unui amplu material publicat de Tennis Up To Date, una dintre cele mai respectate publicații americane dedicate tenisului mondial. La 35 de ani, sportiva română este descrisă drept „un exemplu de longevitate și redescoperire”, autorii considerând că traversează cel mai bun moment al carierei sale.

Articolul amintește că Sorana a început anul pe locul 169 WTA, însă datorită rezultatelor remarcabile din a doua jumătate a sezonului, inclusiv titlul cucerit la Cleveland și semifinala de la Osaka, a urcat până pe poziția 44 în clasamentul mondial. Americanii notează că „revenirea ei nu a fost cerută de nimeni, dar a devenit o poveste de apreciat de toți”.

„Cîrstea este încă aici, încă joacă și câștigă. La 35 de ani, pare eliberată de așteptări. Joacă mai inteligent, mai calm și mai strategic. A redescoperit de ce iubește tenisul și cum să ignore tot ce nu îi servește scopului”, scriu jurnaliștii americani.

Publicația subliniază maturitatea și tăria mentală a Soranei, evidențiind modul în care gestionează presiunea și deciziile greșite: „Într-un sport care venerează perfecțiunea, ea radiază umanitate. Refuză să cedeze, respiră adânc și reia lupta ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat.”

Americanii o plasează pe Sorana alături de jucătoare precum Venus și Serena Williams sau Caroline Wozniacki, care au redefinit longevitatea în tenisul feminin. „Sorana arată că experiența poate învinge viteza și precizia algoritmică a adversarelor mai tinere”, scrie Tennis Up To Date, amintind că românca a fost profesionistă încă de pe vremea când „multe actuale vedete nici nu aveau smartphone-uri”.

Publicația consideră renașterea Soranei o lecție pentru întreaga lume a sportului: „Ceea ce face Cîrstea este subtil revoluționar. Nu e aici pentru nostalgie, ci pentru că încă mai crede că poate câștiga. Și anul acesta a demonstrat-o din plin.”

Materialul se încheie cu o concluzie elogioasă: „Sorana Cîrstea și-a petrecut cariera la marginea conversațiilor despre tenis, dar în acest sezon, prin inteligență, voință și rezistență, a revenit în lumina reflectoarelor. Nu a terminat. Nici pe departe.”

Sorana Cîrstea a anunțat la începutul sezonului că 2025 ar putea fi ultimul an al carierei sale. Totuși, performanțele recente și clasarea în jurul locului 40 WTA o mențin în elita mondială, cu șanse reale de a fi cap de serie la Australian Open 2026.

