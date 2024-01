PSD ar obţine 30% din voturi, PNL – 20%, iar AUR – 18% dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri pentru Parlamentul European, relevă un sondaj realizat de The Center for International Research and Analyses la comanda PNL. Sondajul mai relevă că peste 40% dintre cei chestionaţi se declară de centru sau de dreapta, 13% de stânga, în timp ce 44% nu şţiu sau nu răspund.

Conform sondajului, mai mult de jumătate dintre cei cherstionaţi (53%) declară că vor meger în mod cert şa vot la alegerile europarlamentare.

PSD ar obţine 30% din voturi, PNL – 20%, AUR – 18%, USR – 14%, SOS, Partidul Dianei Şoşoacă – 6%, UDMR – 5%, PMP – 2%, REPER – 2%, Forţa Dreptei – 2%.

Dintre cei intervievaţi, 14% se declară ”de dreapta”, 29% se declară ”de centru”, 13% spun că sunt ”de stânga”, iar 44% nu ştiu sau nu răspund.

Sondajul a fost realizat de The Center for International Research and Analyses, la comanda PNL, în decembrie 2023, pe 1.000 de respondenţi.

