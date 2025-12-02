7.4 C
Șomajul continuă să scadă în octombrie, dar rămâne ridicat în rândul tinerilor

Dana Macsim
Șomajul în rândul bărbaților s-a ridicat la 6%, în timp ce la femei nivelul a fost de 5,8%

Rata șomajului ajustată sezonier a coborât în luna octombrie la 5,9%, cu 0,2 puncte procentuale sub nivelul consemnat în septembrie 2025, potrivit datelor transmise de Institutul Național de Statistică.

Datele INS indică și o diferență între sexe: șomajul în rândul bărbaților s-a ridicat la 6%, în timp ce la femei nivelul a fost de 5,8%. Numărul total al persoanelor fără loc de muncă, cu vârste între 15 și 74 de ani, a ajuns la 487.300 în octombrie, în scădere față de luna anterioară, însă mai mare comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, când erau raportate 463.700 de persoane aflate în șomaj.

O zonă sensibilă rămâne segmentul tinerilor între 15 și 24 de ani, unde rata șomajului s-a menținut la un nivel ridicat, de 26,9%, conform datelor colectate pentru perioada iulie – septembrie 2025.

Pentru populația adultă, cu vârste între 25 și 74 de ani, rata șomajului a fost estimată la 4,6% în octombrie. Șomerii din această categorie reprezintă aproximativ 73,5% din totalul celor aflați în căutarea unui loc de muncă.

