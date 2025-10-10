Șoc total la Wuhan! Iga Swiatek, învinsă categoric de Jasmine Paolini într-un meci care a durat doar 65 de minute

De către
Dragos Soneriu
-
0
3
korea open tennis day 7
SEOUL, SOUTH KOREA - SEPTEMBER 21: Iga Swiatek of Poland poses with the trophy following victory in the Women's Singles Final match on Day Seven of the Korea Open Tennis Championship 2025 presented by Motiva at Seoul Olympic Park Tennis Center on September 21, 2025 in Seoul, South Korea. (Photo by Chung Sung-Jun/Getty Images)

Fostul lider mondial a suferit una dintre cele mai dure înfrângeri ale carierei, pierzând cu 1-6, 2-6 în fața italiencei Jasmine Paolini, în sferturile de finală ale turneului WTA 1000 de la Wuhan.

Sfârșit de sezon neașteptat pentru Iga Swiatek (24 de ani, locul 2 WTA)! Poloneza, una dintre cele mai dominante jucătoare ale ultimilor ani, a fost învinsă categoric de Jasmine Paolini (29 de ani, 5 WTA), în sferturile de finală ale Wuhan Open 2025, scor 1-6, 2-6, după doar 65 de minute de joc.

Rezultatul este cu atât mai surprinzător cu cât Swiatek avea înaintea confruntării un palmares perfect împotriva italiencei: șase victorii din tot atâtea meciuri directe. În meciul de vineri, însă, Paolini a reușit o prestație excepțională, dominând la toate capitolele o adversară complet ieșită din ritm.

Un meci de coșmar pentru Swiatek

Iga Swiatek a avut o zi departe de standardele sale obișnuite. A greșit necaracteristic la retur, a pierdut clar duelurile de pe fundul terenului și a părut depășită fizic în fața unei Paolini agresive, precise și încrezătoare.

Înfrângerea de la Wuhan este una istorică pentru poloneză: cel mai dur eșec pe hard din ultimii șase ani. Potrivit Eurosport, doar de două ori în carieră Swiatek a pierdut un meci cu un număr atât de mic de game-uri câștigate pe această suprafață – ambele în 2019, când abia pătrundea în circuitul profesionist:

  • 2-6, 0-6 cu Camila Giorgi la Australian Open;
  • 0-6, 2-6 cu Natalia Vikhlyantseva într-un meci de Fed Cup.

De atunci, fosta lideră mondială câștigase cel puțin patru game-uri în fiecare meci jucat pe hard.

Reacții dure în presa poloneză: „Un dezastru absolut!”

Presa din Polonia a reacționat imediat la eșecul neașteptat. Publicația sport.pl a descris meciul ca fiind unul dintre cele mai slabe din întreaga carieră a jucătoarei din Varșovia.

„Un dezastru absolut pentru Swiatek în doar 65 de minute! Nici adversarei sale nu-i venea să creadă.”

„Iga Swiatek a pierdut în fața lui Jasmine Paolini, scor 1-6, 2-6 în sferturile de finală ale turneului de la Wuhan. Nimeni nu se aștepta la un astfel de rezultat și la modul în care s-a desfășurat meciul. Comentatorii au remarcat în repetate rânduri că poloneza a părut surprinsă de prestația italiencei.”

De partea cealaltă, Paolini a trăit o zi memorabilă. Cu un serviciu solid și o mobilitate impresionantă, italianca a dominat schimburile lungi și a reușit să mențină un ritm constant pe toată durata partidei, fără să-i ofere adversarei momente de revenire.

Performanță remarcabilă pentru Jasmine Paolini

Triumful de la Wuhan îi aduce lui Jasmine Paolini o nouă bornă în carieră. Jucătoarea italiană, în vârstă de 29 de ani și 276 de zile, devine a treia cea mai în vârstă sportivă din istorie care ajunge în semifinale la cel puțin patru turnee WTA 1000 într-un singur sezon, fiind depășită doar de Serena Williams (2013–2015) și Li Na (2012).

În plus, Paolini este doar a doua jucătoare din istoria WTA 1000 care a câștigat un meci împotriva Igăi Swiatek pierzând trei sau mai puține game-uri, alături de Coco Gauff, care reușise aceeași performanță la Madrid, în 2025.

Italianca își continuă astfel sezonul de vis, confirmând forma extraordinară care a dus-o în Top 5 mondial. În semifinale, o va înfrunta chiar pe Coco Gauff, într-un duel între două dintre cele mai constante jucătoare ale anului.

Pentru Iga Swiatek, eliminarea de la Wuhan reprezintă un semnal de alarmă înaintea finalului de sezon, mai ales după ce a pierdut șansa de a-și asigura locul 1 mondial înainte de Turneul Campioanelor.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!