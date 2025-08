Șoc la Montreal! Iga Swiatek, eliminată în optimile de finală

Campioana de la Wimbledon, Iga Swiatek, a fost învinsă în premieră de Clara Tauson, după un meci în care daneza a controlat momentele-cheie.

Surpriză de proporții în optimile de finală de la Montreal: poloneza Iga Swiatek, numărul 3 mondial și recentă câștigătoare la Wimbledon, a fost eliminată de sportiva daneză Clara Tauson (locul 19 WTA), scor 7-6, 6-3. A fost prima victorie din carieră a nordicei în fața liderului de top, iar prestația ei a fost considerată de mulți drept una dintre cele mai bune ale sezonului.

Swiatek părea într-o formă excelentă, mai ales după semifinala de la Roland Garros și titlul de la All England Club. În primele tururi de la Montreal, a dominat categoric adversarele, însă în fața unei Tauson extrem de bine pregătite, campioana poloneză nu a mai găsit soluții. Clara a câștigat primul set la tie-break și s-a desprins rapid în actul secund, conducând cu 4-1. Swiatek a revenit până la 3-4, dar finalul i-a aparținut în totalitate danezei, care s-a impus după o oră și 55 de minute.

„Știam că, după ce am câștigat primul set, trebuie să continui pe aceeași linie, pentru că Iga nu se va da bătută niciodată. Știam că va veni peste mine și îmi va face viața grea. Să câștig contra ei, după ce m-a învins acum câteva săptămâni la Wimbledon, e extraordinar. Am simțit și la Londra că am o șansă, că joc bine contra ei, iar asta m-a ajutat să cred că pot să o înving în sfârșit”, a declarat Clara Tauson pentru WTA Tennis.

Tauson, performanță de top în 2025

Clara Tauson a oprit seria de 9 victorii consecutive a Igăi Swiatek și a obținut a 3-a victorie a sezonului în fața unei jucătoare din top 10 mondial, după succesul anterior cu Aryna Sabalenka, la Dubai. Este a doua oară când sportiva daneză ajunge în sferturile unui turneu de categorie WTA 1000.

În sferturi, Tauson o va întâlni pe Madison Keys, campioana de la Australian Open. Americanca a trecut în optimi de Karolina Muchova cu 4-6, 6-3, 7-5, într-un meci dramatic, în care a salvat mingi de meci. În singura întâlnire directă dintre ele, în ianuarie, la Auckland, Tauson s-a impus cu 6-4, 7-6.

Clasarea danezei urmează să fie influențată semnificativ de acest parcurs la Montreal. Locul 17 WTA este deja asigurat, cea mai bună poziție din carieră pentru sportiva de 22 de ani. Dacă va accede în semifinale, ar putea urca pe locul 15, iar în eventualitatea câștigării trofeului, ar ajunge chiar pe 11 în lume.

Pentru Iga Swiatek, eliminarea din Canada înseamnă și ratarea șansei de a reveni pe locul 2 mondial, o oportunitate ce i-a fost oferită de eliminarea prematură a lui Coco Gauff.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!