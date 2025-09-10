Șoc la El Alto! Bolivia prinde barajul după ce a învins-o pe Brazilia

Triumful de la altitudine îi urcă pe bolivieni pe locul 7 și trimite selecționata lui Carlo Ancelotti la primul eșec al mandatului.

Bolivia a reușit victoria rezultat așteptată de o națiune întreagă, 1-0 cu Brazilia, și a urcat pe locul 7 în preliminariile sud-americane pentru Campionatul Mondial 2026, poziție care duce la play-off-ul intercontinental. Succesul de pe Estadio Municipal de El Alto, obținut la finalul unei partide tensionate, a venit în aceeași seară în care Venezuela a cedat acasă, 3-6 cu Uruguay, schimbând decisiv ierarhia pentru ultimul loc disponibil din CONMEBOL către baraj.

Golul care a aprins sărbătoarea a fost marcat din penalty, de Miguel Terceros, chiar înainte de pauză, după minute grele pentru gazde, marcate și de accidentarea lui Medina în minutul 40. Cu un avantaj fragil, dar cu un stadion întreg în spate, „La Verde” a apărat impecabil până la final, în pofida încercărilor Braziliei din repriza secundă, când Carlo Ancelotti a aruncat în luptă nume proaspete precum Raphinha, Estevão și Joao Pedro.

Rezultatul produce două consecințe majore: pe de o parte, Bolivia păstrează vie speranța primei prezențe la un Mondial după 32 de ani; pe de altă parte, Brazilia bifează primul gol primit și prima înfrângere din mandatul lui Carlo Ancelotti, încheind această fereastră pe un modest loc 5 în grupa de calificare sud-americană. Chiar și în acest context, prestația lui Alisson a fost evidențiată de presa internațională pentru paradele care au limitat proporțiile eșecului.

Calculele din CONMEBOL și drumul prin play-off

După stabilirea celor șase echipe calificate direct din America de Sud (Argentina, Brazilia, Ecuador, Uruguay, Colombia și Paraguay), ultima necunoscută rămânea locul 7, între Venezuela și Bolivia. Eșecul venezuelenilor și victoria „verzilor” au tranșat disputa în favoarea Boliviei, care intră în barajul intercontinental, programat în sistem semifinale–finală, cu șase participante din toate confederațiile, mai puțin Europa. Meciurile sunt prevăzute între 23 și 31 martie 2026, cu gazde probabile Monterrey și Guadalajara, iar două echipe vor prinde, în cele din urmă, turneul final.

Panorama calificatelor la CM 2026 conturează deja un tablou bogat. Gazdele SUA, Canada și Mexic sunt calificate din oficiu, iar din AFC au obținut biletele Japonia (30 martie 2025), Iran (25 martie 2025), Uzbekistan, Coreea de Sud și Iordania (toate pe 5 iunie 2025), plus Australia (10 iunie 2025). Din OFC, Noua Zeelandă a validat prezența pe 24 martie 2025. CONMEBOL are deja o linie grea confirmată: Argentina (25 martie 2025), Brazilia și Ecuador (10 iunie 2025), apoi Uruguay, Colombia și Paraguay (4 septembrie 2025). Din Africa, Maroc (5 septembrie 2025) și Tunisia (8 septembrie 2025) au completat lista recentă. În acest context, intrarea Boliviei în play-off reprezintă povestea de reziliență a unei echipe care își maximizează avantajul terenului propriu și rămâne vie în lupta pentru un loc la turneul final.

Pe fondul criticilor venite dinspre presa iberică pentru evoluția „Seleção” la El Alto, tonul a fost fără menajamente, cu accent pe lipsa de coerență a formulei experimentale trimise de Ancelotti în teren.

„Această echipă B a Braziliei a fost o harababură. Nu și-a găsit niciodată un mod de a juca. Abia a intrat în careul bolivian și i-a lipsit orice referință ofensivă. Praful său de pușcă era mai ud ca niciodată, dacă nu chiar complet dispărut”, a scris MARCA.

În pofida contextului, Brazilia rămâne printre favoritele tradiționale la un parcurs solid la turneul final, însă seara de la El Alto relansează discuția despre gestionarea rotației și capacitatea selecționatei lui Ancelotti de a se adapta la condiții extreme. Pentru Bolivia, victoria înseamnă mai mult decât trei puncte: este validarea unei șanse reale la revenirea pe scena mondială, printr-un baraj în care detaliile tactice, luciditatea și nervii tari vor decide soarta a două bilete rămase în joc.

