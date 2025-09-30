Şoc în preliminariile CM 2026! FIFA a depunctat Africa de Sud și a schimbat liderul grupei

Benin a urcat pe primul loc, după ce sud-africanii au folosit un jucător suspendat în meciul cu Lesotho.

FIFA a provocat un adevărat cutremur în preliminariile africane pentru Cupa Mondială din 2026. Forul mondial a sancționat Federația din Africa de Sud cu o depunctare de 3 puncte, după ce selecționata antrenată de Hugo Broos a folosit un jucător suspendat în partida cu Lesotho.

Meciul respectiv, disputat pe 21 martie 2025 și câștigat inițial de sud-africani cu 2-0, a fost transformat într-o înfrângere la „masa verde”, scor 0-3. În plus, Federația sud-africană (SAFA) a primit și o amendă de 10.000 de franci elvețieni.

Mokoena, suspendat pentru cumul de cartonașe galbene

Eroarea a venit în urma utilizării mijlocașului Teboho Mokoena (Mamelodi Sundowns), introdus pe teren în minutul 83 al meciului, deși era suspendat pentru cumul de două cartonașe galbene, încasate anterior contra Beninului și Zimbabwe-ului.

Selecționerul Hugo Broos a recunoscut greșeala. „Am făcut ceva ce nu ar fi trebuit să facem. A fost o eroare care ne poate costa enorm”, a admis antrenorul belgian, menționând că inițial nu fusese depusă nicio plângere.

Jucătorul a primit doar un avertisment oficial, dar consecințele pentru echipă au fost severe. FIFA a invocat Articolul 19 din Codul Disciplinar și Articolul 14 din Regulamentul preliminariilor CM 2026 pentru a justifica decizia.

Clasamentul, răsturnat înainte de sprintul final

Ca urmare, Benin a urcat pe primul loc al grupei C, datorită golaverajului superior, cu 14 puncte. Africa de Sud a coborât pe locul secund, tot cu 14 puncte, dar cu un golaveraj mai slab. Nigeria și Rwanda, aflate la 3 puncte distanță, reintră și ele în lupta pentru calificare.

Situația este cu atât mai tensionată cu cât doar locul 1 din grupă obține biletul pentru Cupa Mondială.

Clasamentul Grupei C:

Benin – 14 puncte (+4) Africa de Sud – 14 (+3) Nigeria – 11 (+2) Rwanda – 11 (0) Lesotho – 9 (-3) Zimbabwe – 4 (-6)

Etapele rămase:

10 octombrie: Rwanda – Benin / Lesotho – Nigeria / Africa de Sud – Zimbabwe

14 octombrie: Africa de Sud – Rwanda / Nigeria – Benin

Decizia FIFA, anunțată pe 29 septembrie 2025, poate fi contestată în termen de 10 zile, însă apelul se va judeca doar la Comitetul de Apel al forului mondial. Situația amintește de cazurile similare din 2018 (Nigeria) și 2014 (Capul Verde), când alte selecționate africane au fost penalizate pentru folosirea unor jucători suspendați.

