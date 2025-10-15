Situație ciudată în preliminariile CM 2026! Burkina Faso a ratat barajul, deși a avut mai multe puncte decât două echipe calificate

Schimbarea de regulament din Africa a produs un paradox: Nigeria și Camerun merg la baraj, iar Burkina Faso rămâne acasă, la egalitate de puncte, dar cu golaveraj inferior.

Final dramatic în preliminariile africane pentru Campionatul Mondial din 2026. După ultima etapă disputată marți seara, s-au stabilit cele nouă echipe calificate direct la turneul final și patru formații care merg la baraj, dar modul în care a fost decis clasamentul a produs o situație fără precedent.

Burkina Faso este marea ghinionistă a preliminariilor din Africa. Deși a încheiat grupa A pe locul secund, cu 21 de puncte și o singură înfrângere, reprezentativa condusă de Hubert Velud a ratat barajul din cauza unei modificări de regulament și a unui gol primit în prelungiri la un meci disputat la peste 3.000 de kilometri distanță.

Regula care a schimbat tot: meciurile cu ultima clasată nu mai contează în ierarhia locurilor 2

Federația Africană de Fotbal (CAF) a decis, după startul campaniei, ca în stabilirea celor mai bune echipe de pe locul 2 să nu se ia în calcul rezultatele împotriva ultimelor clasate din fiecare grupă. Măsura a fost luată după retragerea Eritreei din grupa E (cea a Marocului), pentru a echilibra situația între grupe cu 5 și 6 echipe.

De această decizie au profitat direct Nigeria și Camerun, care, deși au avut mai puține puncte acumulate pe teren decât Burkina Faso, au urcat peste aceasta în ierarhia locurilor secunde.

Nigeria, de exemplu, pierduse 4 puncte cu Zimbabwe, ultima clasată în grupa C (1-1 în ambele manșe), iar Camerun lăsase două puncte în Eswatini (0-0). Odată ce acele rezultate au fost eliminate, ambele au încheiat cu 15 puncte în clasamentul special al echipelor de pe locul 2 — același total cu Burkina Faso, însă cu golaveraj superior.

Golul din minutul 90+1 care a distrus visul Burkinei Faso

Pentru Burkina Faso, ultima etapă a fost un adevărat thriller. Echipa lui Edmond Tapsoba (Leverkusen), Dango Ouattara (Brentford) și Bertrand Traoré (Sunderland) a făcut ce trebuia – a învins Etiopia cu 3-1 –, dar soarta sa depindea de rezultatul meciului Nigeria – Benin.

La 3-0 pentru „Super Eagles”, Burkina Faso era virtual calificată la baraj, devansând Nigeria la numărul de goluri marcate (13-7 față de 12-6). Totuși, în minutul 90+1, Frank Onyeka a înscris pentru 4-0, rezultat care a schimbat complet calculele. Cu acel gol, Nigeria a trecut peste Burkina Faso la golaveraj și a obținut ultimul loc de baraj.

La rândul său, Camerun a terminat cu un golaveraj de +9, iar Republica Democrată Congo a câștigat la limită, 1-0 cu Sudan, urcând și ea peste Burkina Faso în clasamentul final.

Clasamentul final al echipelor de pe locul 2 (după aplicarea regulii CAF)

Gabon – calificată la baraj (cea mai bună linie de clasament) Nigeria – calificată la baraj Camerun – calificată la baraj R.D. Congo – calificată la baraj Burkina Faso – eliminată (golaveraj inferior)

Pentru Burkina Faso, eliminarea este cu atât mai frustrantă cu cât echipa a avut una dintre cele mai constante campanii din preliminarii, cu o singură înfrângere în 10 meciuri.

Barajele africane: dueluri explozive în noiembrie

Cele patru echipe calificate la baraj vor lupta pentru un singur loc la barajul intercontinental din 2026, unde se vor pune în joc ultimele două bilete pentru Mondial. Meciurile stabilite pe baza clasamentului FIFA sunt:

Nigeria – Gabon

Camerun – R.D. Congo

Câștigătoarele celor două confruntări se vor întâlni în finala barajului african, programată tot în luna noiembrie. Învingătoarea va merge la barajul intercontinental, acolo unde sunt deja calificate Bolivia și Noua Caledonie, urmând să li se alăture câte o echipă din Asia (Irak sau EAU) și două din zona CONCACAF.

Burkina Faso rămâne, astfel, una dintre marile perdante ale campaniei africane, o echipă care a fost mai eficientă decât unele rivale, dar care a fost eliminată de o regulă introdusă pe parcurs și de un gol primit în ultimele secunde… într-un alt meci.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!