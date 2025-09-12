Situație bizară! Un fotbalist condamnat la închisoare a fost inclus în lotul pentru campionat

Mansfield Town l-a înscris pe Lucas Akins, deși atacantul execută o pedeapsă cu închisoarea.

Mansfield Town, echipă aflată pe locul 11 în League One, al treilea eșalon fotbalistic din Anglia, a luat o decizie care a stârnit uimire. Clubul l-a înregistrat în lotul pentru campionat pe Lucas Akins (36 de ani), fotbalist care se află în prezent în închisoare.

Atacantul a fost condamnat la 14 luni de detenție, dintre care 7 cu executare, după un accident mortal produs în martie 2022. El este încarcerat până la finalul lunii noiembrie, dar conducerea clubului a preferat să îl păstreze pe lista oficială a jucătorilor.

Un reprezentant al clubului a transmis pentru bbc.com: „Clubul va revizui poziția lui Lucas imediat ce va fi eliberat din arest și nu va face alte comentarii în acest moment”.

Condamnat după un accident mortal

Pe 4 martie 2025, Tribunalul Coroanei din Leeds l-a condamnat pe Akins pentru moartea unui biciclist, provocată la Huddersfield. În martie 2022, fotbalistul, aflat la volanul unui Mercedes, nu a acordat prioritate și a lovit un ciclist, care a suferit leziuni cerebrale grave și a decedat după 10 zile de spitalizare.

Deși a pledat vinovat, Akins a jucat chiar în ziua sentinței, într-un meci împotriva lui Wigan, încheiat 0-0.

Antrenorul Nigel Clough a reacționat emoționat după arestarea atacantului: „Pentru un jucător și o persoană precum Lucas, am pierdut un prieten și un coleg din cauza unei condamnări. Este pur și simplu un accident tragic și suntem devastați pentru Lucas că a ajuns la închisoare”.

Lucas Akins a bifat 154 de meciuri pentru Mansfield Town, iar viitorul său rămâne incert. Clubul va decide dacă îl păstrează în lot abia după eliberarea sa din arest.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!