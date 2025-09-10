Reprezentanții Cartel Alfa au anunțat un protest de amploare în București, cel mai probabil pe 7 octombrie, ca urmare a măsurilor de austeritate implementate de Guvern.

Sindicaliștii cer revizuirea deciziilor care afectează salariile și condițiile de muncă ale angajaților din diverse sectoare.

Până la mitingul din Capitală, sindicaliști din Sănătate, Educație, Armată și marile confederații sindicale au ieșit miercuri în fața Prefecturilor din Constanța și Galați.

Peste o mie de persoane au manifestat la Constanța, cu tobe, fluiere și vuvuzele, iar la Galați peste 100 de protestatari și-au exprimat nemulțumirea față de guvern.

Nemulțumiri legate de reforma educațională și austeritate

Ministerul Educației a decis majorarea normei de lucru pentru profesori de la 18 la 20 de ore pe săptămână, a crescut numărul maxim de elevi în clase la 34 și a comasat peste 500 de școli, ceea ce a dus la desființarea unui număr similar de posturi de directori și biblioteci școlare.

Profesorii se declară suprasolicitați, iar sindicaliștii avertizează că aceste măsuri afectează și alte categorii vulnerabile.

Tiberiu Botez, președinte CNSLR Frăția, a declarat: „Nemulțumirile noastre sunt legate de austeritatea impusă de Guvern. Au început cu cei mai săraci, cu talpa țării, cei care duc greul în România.”

Mitică Iosif, președinte SLSIP Constanța, a adăugat: „Sunt creșteri de norme didactice, profesori titulari care sunt obligați să predea 4 discipline, sunt clase de simultan care s-au înmulțit, ce reușești să faci, nu ai cum să faci performanță în aceste condiții.”

Acuze la adresa Executivului

Sindicaliștii Cartel Alfa au acuzat Guvernul de nerespectarea legii dialogului social, tăieri nejustificate de salarii și sporuri, neplata orelor suplimentare și suprataxarea pensionarilor. Ion Caraignat, președinte Cartel Alfa, a declarat:

„Un pensionar care are 5.000 lei astăzi, 10 pensii și jumătate. Toți trecem prin austeritate.”

La Galați, liderii sindicali au cerut demisia Cabinetului Bolojan și anularea unor măsuri de austeritate. Romeo Gârneață, reprezentant Cartel Alfa, a precizat:

„Toate pachetele de măsuri de austeritate sunt doar împotriva cetățenilor, a salariaților simpli, a pensionarilor și a grupurilor vulnerabile, mame, elevi, copii și așa mai departe. Am ieșit astăzi în stradă să cerem, simplu, demisia lui Ilie Bolojan.”

