Simona Halep o face praf pe Wozniacki: „Ar trebui să citească decizia mai bine. Şi dacă nu o înţelege, să i se traducă”

Simona Halep a revenit în România după ce săptămâna trecută a participat la turneul WTA de la Miami, primul de după ridicarea suspendării în urma apelului la TAS, iar pe Aeroportul Otopeni a declarat că daneza Wozniacki ar trebui să citească decizia dictată de forul de la Lausanne mai bine, iar dacă nu o înțelege, să i se traducă.

Simona Halep s-a întors pe terenul de tenis după mai bine de 18 luni de absență și a pierdut în primul tur la Miami, în fața Paulei Badosa, cu 1-6, 6-4, 6-3, iar astăzi a revenit în România.

Pe Aeroportul Otopeni, jucătoarea noastră a făcut o serie de declarații. Simo nu a iertat-o pe Caroline Wozniacki, cea care a declarat că sportivii depistaţi pozitiv nu ar trebui să primească wild card-uri. „Nici nu m-am mai gândit la acest subiect. Pot doar să repet că ar trebui să citească decizia mai bine. Şi dacă nu o înţelege, să i se traducă”, a spus Simona.

Referitor la participarea la Jocurile Olimpice, sportiva noastră crede că șansele sunt minime, deoarece trebuie să urce în primele 60-70 de locuri ale clasamentului WTA într-un timp scurt.

„Mi-aş dori tare mult să pot să mă calific, dar, din ce am înţeles, sunt şanse minime. Să joc la Olimpiada de la Paris ar fi minunat, dar nu vreau să-mi fac speranţe prea mari. Sunt şanse minime, pentru că nu am clasament şi trebuie să fiu în primele 60-70, cam aşa”, a afirmat ea.

În perioada următoare, românca se va pregăti la Bucureşti cu noul său antrenor, Carlos Martinez.

„Mereu l-am admirat pentru felul cum munceşte pe teren şi pentru rezultatele făcute cu sportivele care mie mi-au plăcut mereu. Kuzneţova este una dintre preferatele mele. Am discutat cu Darren (Cahill, n.red.) despre antrenori şi am ajuns la concluzia că vreau să încerc o perioadă cu Carlos. Aici vom face perioada de încercare, aşa că o să vină la Bucureşti. Darren este om deosebit, îmi e prieten. Sunt foarte bucuroasă că din această carieră am câştigat un om foarte, foarte valoros. El îmi e mereu alături şi asta contează cel mai mult”, a explicat ea.

