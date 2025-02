După înfrângerea 1-6, 1-6 în primul tur de la Transylvania Open în faţa italiencei Lucia Bronzetti, locul 66 WTA, Simona Halep a dat de înţeles că s-ar retrage din tenis.

„Nu ştiu dacă cu tristeţe sau cu bucurie, cred că ambele sentimente mă încearcă, dar iau această decizie cu sufletul împăcat şi întotdeauna am fost realistă cu mine. Corpul meu nu mai duce atât de mult ca să ajung unde probabil am fost”, a spus sportiva.„Nu vreau să plâng, este un lucru frumos, am fost numărul unu mondial, am câştigat Grand Slam-uri, e tot ce mi-am dorit. Viaţa merge înainte, este viaţă şi după tenis şi sper să ne revedem de câte ori posibil. O să vin la tenis, o să joc tenis în continuare, dar ca să fiu competitivă necesită mult mai mult şi în momentul ăsta nu se mai poate”, a adăugat Simona Halep.

Simona Halep, locul 868 WTA, a fost eliminată de italianca Lucia Bronzetti.

Simona Halep a pierdut primul set cu 1-6 după 28 de minute şi pe al doilea tot cu 1-6, după 31 de minute de joc. Pentru participarea în primul tur, tenismena va primi 2.975 de dolari şi un punct WTA.

Halep a fost eliminată și de la dublu

Halep a evoluat şi la dublu la Transylvania Open, unde, împreună cu Ana Bogdan, a fost eliminată în prima rundă.

Revenită în circuitul WTA în 2024 după o suspendare pentru dopaj, Simona a jucat ultimul meci oficial la simplu pe 28 octombrie, când a fost eliminată în primul tur la turneul WTA250 de la Hong Kong.

Ea primise wild card pentru turneele din ianuarie de la Auckland şi Australian Open, dar a fost nevoită să se retragă din cauza unor probleme de sănătate.

Simona Halep – Lucia Bronzetti. Când joacă cele două la Transylvania Open

Simona Halep – Lucia Bronzetti se înfruntă la Transylvania Open, într-un meci care promite a fi spectaculos. Alături de Halep, Ana Bogdan și Irina Begu vor debuta marți, 4 februarie, în competiția de simplu.

Simona Halep – Lucia Bronzetti. Când joacă cele două la Transylvania Open



Evenimentul a început oficial pe 3 februarie, după două zile de calificări, iar pe tabloul principal au intrat atât jucătoare de simplu, cât și echipe de dublu.

Programul zilei de marți include trei meciuri importante pentru jucătoarele românce: Irina Begu va deschide ziua împotriva italiencei Elisabeta Cocciaretto, într-un meci programat nu înainte de ora 15:30. Ana Bogdan o va înfrunta pe britanica Jodie Burrage de la ora 18:00, iar cel mai așteptat duel, Simona Halep – Lucia Bronzetti, va avea loc imediat după meciul lui Bogdan.

Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!