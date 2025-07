Și Lugano – CFR Cluj se vede la TV! Două posturi transmit duelul pentru Europa League

Prima manșă din Elveția va fi difuzată joi, de la ora 21:30, pe Digi Sport 2 și Prima Sport 2.

CFR Cluj își continuă drumul european în preliminariile Europa League, iar meciul tur cu FC Lugano va putea fi urmărit și la televizor de fanii din România.

După ce a eliminat pe Paksi din Ungaria în turul 1 preliminar, scor 0-0 în deplasare și 3-0 în Gruia, echipa lui Dan Petrescu are parte de un adversar considerabil mai bine cotat. Elvețienii de la Lugano dispun de un lot estimat la peste 70 de milioane de euro, în timp ce formația clujeană are o valoare totală de sub 30 de milioane, potrivit Transfermarkt.

Cu toate acestea, optimisul e prezent în tabăra ardelenilor, care sunt considerați favoriți la calificare de către casele de pariuri. La agenția Betano, CFR are cota 1,70 pentru a accede în turul 3 preliminar, în timp ce Lugano are o cotă de 2,15.

Meciul tur se va disputa joi, 25 iulie, de la ora 21:30 (ora României), în Elveția. Partida va fi transmisă în direct de două posturi de televiziune: Digi Sport 2 și Prima Sport 2.

Toate echipele românești din Europa se văd la TV în aceeași zi

Ziua de joi va fi una aglomerată pentru echipele românești angrenate în cupele europene. Pe lângă CFR Cluj, în aceeași zi vor juca și Universitatea Cluj, respectiv Universitatea Craiova, în turul secund preliminar al UEFA Conference League. Și aceste partide vor fi televizate, tot de Digi Sport și Prima Sport:

Ararat-Armenia – Universitatea Cluj , ora 19:00, Digi Sport 1 / Prima Sport 1

, ora 19:00, Digi Sport 1 / Prima Sport 1 Lugano – CFR Cluj , ora 21:30, Digi Sport 2 / Prima Sport 2

, ora 21:30, Digi Sport 2 / Prima Sport 2 Sarajevo – Universitatea Craiova, ora 22:00, Digi Sport 1 / Prima Sport 1

În meciul de la Lugano, CFR Cluj va avea de înfruntat un adversar cu jucători precum Zanotti, Hajdari și Martim Marques, fiecare dintre aceștia fiind cotat individual mai mult decât orice fotbalist din lotul campioanei României din 2022. Totuși, clujenii merg în Elveția cu încredere, susținuți de un parcurs solid în startul de sezon și de o cotă favorabilă pentru accederea în turul următor.

