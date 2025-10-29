Black Friday de anul trecut a generat peste un milion de tranzacții într-o singură zi, creând „o țintă atractivă pentru infractori”

Pe măsură ce România se pregătește pentru Black Friday, fraudele bancare cresc alarmant. Centrul de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul Bancar (CSALB) primește zeci de plângeri care implică scheme sofisticate ce exploatează plățile digitale. Black Friday de anul trecut a generat peste un milion de tranzacții într-o singură zi, creând „o țintă atractivă pentru infractori”, conform unui procesator român de plăți, care a raportat o creștere de 159% a tranzacțiilor suspecte, față de 2024, scrie Hotnews.

CSALB identifică zece de tipuri de fraude, de la site-uri false de comerț electronic și apeluri telefonice înșelătoare, la scheme de investiții și mesaje pe rețele sociale care conving victimele să furnizeze datele cardului sau parolele de acces. Exemple recente includ pierderi de peste 19.900 de euro, după instalarea de software de acces la distanță și sume de mii de lei furate prin falsuri pe WhatsApp sau TikTok.

Recuperarea banilor rămâne dificilă. „Doar 7% din fondurile provenite din fraudă pot fi recuperate la nivel mondial”, avertizează Alexandru Păunescu, reprezentantul BNR în CSALB, subliniind metodele din ce în ce mai sofisticate, precum clonarea vocii cu inteligență artificială și call-center-urile false. În majoritatea cazurilor, băncile invocă autorizarea tranzacțiilor de către titular, chiar dacă sumele au fost obținute prin înșelăciune.

CSALB recomandă consumatorilor să folosească conturi separate pentru plățile online, să monitorizeze constant tranzacțiile și să verifice orice contact suspect prin canalele oficiale ale băncilor. Centrul oferă mediere gratuită între consumatori și instituții financiare. Totuși, doar opt cazuri de fraudă din acest an, au fost soluționate cu rambursări parțiale, evidențiind dificultatea recuperării banilor, odată furați.

Pe măsură ce plățile digitale cresc, sezonul Black Friday testează atât vigilența consumatorilor, cât și eficiența protecțiilor instituționale, într-un mediu în care infractorii cibernetici devin tot mai inventivi.

