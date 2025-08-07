31.7 C
Sepsi riscă să piardă la „masa verde"! A introdus un jucător care...

Sepsi riscă să piardă la „masa verde”! A introdus un jucător care nu era pe foaia oficială

FotbalȘtirile zilei
fc petrolul ploiesti v sepsi osk romania superliga
PLOIESTI, ROMANIA - JULY 31: Alexandru Tudorie of Sepsi OSK celebrates after scoring a goal during the game between FC Petrolul Ploiesti and Sepsi OSK Sfantu Gheorghe, Round 3 of Liga 1 Romania at the Ilie Oana Stadium on July 31, 2022 in Ploiesti, Romania. (Photo by Vasile Mihai-Antonio/Getty Images)

Formația din Sfântu Gheorghe poate începe sezonul de Liga 2 cu o sancțiune drastică, după o eroare administrativă comisă în meciul cu Chindia.

Retrogradată în această vară din Superligă, Sepsi Sfântu Gheorghe este implicată într-un caz care ar putea schimba rezultatul de pe teren al meciului cu Chindia Târgoviște, încheiat la egalitate, scor 1-1. Partida din prima etapă a Ligii 2 este acum analizată de Comisia de Disciplină a FRF, după ce Departamentul de Competiții s-a autosesizat în urma unei gafe rare, dar grave.

La pauza partidei, Sepsi a efectuat o schimbare: Giovani Ghimfuș (20 de ani) a intrat în locul lui Silaghi. Problema? Ghimfuș nu figura pe foaia oficială de joc, predată arbitrilor, ci doar pe lista adițională. Conform regulamentului din Liga 2, un jucător trecut pe lista adițională nu poate fi folosit decât în condiții speciale, cu înștiințarea și acordul arbitrului.

„Au făcut o schimbare în minutul 46, a intrat un fotbalist care nu figura pe foaia de joc, Ghimfuș. Jucătorul era trecut pe lista adițională. De pe lista adițională, poți folosi jucătorii doar în condiții speciale. Dar asta se face cu înștiințarea arbitrului și numai cu acordul lui. Au făcut acea schimbare care nu era regulamentară. Probabil, au crezut că se aplică regulamentul din prima ligă, dar nu e așa. Au crezut că dacă e pe lista adițională are statut de rezervă”, a declarat Marcel Ghergu, managerul executiv al celor de la Chindia, pentru digisport.ro.

Situația este analizată de comisii. Sepsi riscă o înfrângere oficială cu 0-3

În mod normal, foaia de joc oficială este cea transmisă arbitrilor, nu cea pusă la dispoziția presei. Totuși, Ghimfuș nu figura pe niciuna dintre cele două documente ca rezervă. Deși a fost menționat ca rezervă în postarea de dinaintea meciului de pe conturile oficiale ale clubului Sepsi, această informație nu are valoare oficială în raport cu regulamentul FRF.

În cazul în care se constată abaterea, Sepsi ar putea pierde meciul la „masa verde”, scor 0-3, iar Chindia ar obține cele 3 puncte. Interesant este că golul egalizator al celor din Sfântu Gheorghe, reușit de Cosmin Matei, a venit după intrarea lui Ghimfuș pe teren.

Conform regulamentului specific al Ligii 2, doar jucătorii înscriși pe foaia oficială – inclusiv în dreptul rezervelor – pot fi folosiți în meci. Excepțiile implică o procedură clară, care nu a fost respectată de Sepsi.

Până la o decizie a Comisiei de Disciplină, rezultatul de pe teren rămâne 1-1. Totuși, precedentul și prevederile regulamentare sugerează că Sepsi este în pericol real să înceapă sezonul cu o înfrângere administrativă.

