Sepsi – Gloria Buzău 2-0. VIDEO REZUMAT

Sepsi – Gloria Buzău 2-0. Covăsnenii au învins buzoineii vineri seara, pe teren propriu, într-un meci din etapa a 17-a a Superligii de fotbal.

În prima repriză, Isnik Alimi a deschis scorul pentru Sepsi OSK în minutul 18, din penalty, după un fault comis de Diego Ferraresso asupra lui Mihajlo Neskovic. La doar două minute distanță, Dimitri Oberlin a majorat avantajul gazdelor, înscriind pentru 2-0 (20′). Astfel, partida Sepsi – Gloria Buzău s-a terminat cu scorul de 2-0.

Această victorie marchează a șasea etapă consecutivă în care Sepsi OSK este neînvinsă, cu patru victorii și două egaluri. De cealaltă parte, Gloria Buzău a suferit a patra înfrângere consecutivă.

În turul sezonului, Sepsi OSK câștigase tot cu 2-1 în fața celor de la Gloria Buzău.

La scurt timp după meci, Eugen Neagoe, antrenorul Gloriei Buzău, a reacționat.

„Ar trebui să se facă un serial cu noi. Dacă facem asemenea greșeli… Ferraresso a avut mingea la picior și a făcut penalty (n.r. . în minutul 18). A jucat foarte slab, bine, toți am fost modești. Am dus mingea în fața porții, dar nu pot să intru eu pe teren ca să o băgăm în poartă.

L-am luat pe Niczuly la țintă. Dacă atât putem. Pierdem de patru jocuri, dar nu asta e cea mai mare problemă. Trebuie să ne trezim. Nu este absolut nimic pierdut, dar trebuie să ne trezim, să conștientizăm.

Va trebui și în iarnă să se facă transferuri. Eu când am venit aici echipa era pe ultimul loc, am avut o reacție bună, dar am revenit tot acolo. Așa nu se poate merge la infinit. Nu i-am jignit, le-am spus realitatea băieților în vestiar. Se pot schimba foarte multe lucruri rapid.

În iarnă trebuie să facem schimbări. Pe Ferraresso trebuia să-l schimb în minutul 15, dar până s-a încălzit Denis Dumitrașcu a trebuit să amânăm schimbarea”, a declarat Eugen Neagoe.

