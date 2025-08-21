Ședință tensionată la Varșovia! Conducerea Legiei i-a dat verdictul lui Edi Iordănescu după eliminarea din Europa League

Rezultatele modeste din august au provocat îngrijorare la Legia, însă antrenorul român rămâne pe bancă și va primi întăriri.

Edward Iordănescu a trecut printr-o lună dificilă la Legia Varșovia. După un început promițător de sezon, în care a cucerit Supercupa Poloniei și a reușit să califice echipa în tururile preliminare ale Europa League, tehnicianul român a înregistrat trei rezultate dezamăgitoare în campionat și a fost eliminat din competiția europeană de AEK Larnaca.

În Ekstraklasa, Legia a pierdut cinci puncte în august, remizând 0-0 cu Arka și pierzând 0-1 pe terenul lui Plock. La acestea s-a adăugat eliminarea dureroasă din Europa League, după 1-4 în deplasare și un 2-1 insuficient în returul cu ciprioții. Singurele bucurii au venit din victoriile cu Katowice (3-1) în campionat și cu AEK (2-1) în manșa secundă, care nu a contat în ecuația calificării.

Conducerea i-a oferit încredere antrenorului român

Nemulțumită de seria recentă, conducerea clubului din Varșovia a convocat o ședință de urgență pentru a analiza situația. Potrivit publicației Legionisci.com, discuțiile au vizat jocul echipei, rezultatele și chiar moralul jucătorilor din vestiar. Concluzia a fost însă una clară: Edward Iordănescu nu este considerat principalul vinovat pentru eșecuri.

Oficialii cred că lotul are nevoie de completări și au decis să îi ofere antrenorului sprijinul necesar. Planul este ca până la închiderea perioadei de mercato să fie aduși cel puțin doi jucători importanți: o extremă și un decar cerut insistent de tehnicianul român. În paralel, cinci fotbaliști vor părăsi echipa, doi definitiv și trei sub formă de împrumut.

Dincolo de transferurile promise, obiectivul imediat al clubului rămâne accederea în faza principală a Conference League. Legia va înfrunta în play-off formația scoțiană Hibernian, iar calificarea este considerată esențială pentru a liniști apele și a readuce încrederea la nivelul lotului și al suporterilor.

Pentru Edward Iordănescu, următoarea perioadă se anunță decisivă: conducerea i-a arătat încredere, dar așteaptă rezultate care să confirme ambițiile clubului din capitala Poloniei.

