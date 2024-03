Sebastian Burduja: “România are nevoie de energie în 3D-descentralizată, digitalizată şi decarbonizată”

Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a subliniat importanța Proiectului de Ordonanță care vizează eliminarea taxei pe soare pentru prosumatori, argumentând că aceasta aduce claritate în cadrul legislativ și elimină incertitudinile care puteau afecta dezvoltarea prosumatorilor în România. Propunerea este percepută ca un pas esențial pentru stimularea adopției energiei solare și promovarea unui mediu favorabil investițiilor în energii regenerabile.

Eliminarea taxei pe soare pentru prosumatori este o măsură menită să încurajeze producția locală de energie verde și să ofere oportunități sporite pentru utilizarea eficientă a resurselor regenerabile. Sebastian Burduja a evidențiat că această inițiativă este în concordanță cu obiectivele de mediu și energie ale României, contribuind la diversificarea mixului energetic și la reducerea emisiilor de carbon.

“Când am fost învestit ministru al energiei, am spus din prima zi că voi asculta mereu vocea cetăţenilor pentru un proiect naţional comun: energie pentru o nouă Românie. La fix 9 luni de atunci, în urma numeroaselor discuţii, întâlniri şi dezbateri, inclusiv prin demersuri la Comisia Europeană, eliminăm taxa pe soare pentru prosumatori. Am pus în consultare publică proiectul de Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului prin care am demarat procedurile legale pentru eliminarea posibilităţii introducerii acestei taxe. Prin acest demers aducem claritate în cadrul legislativ şi eliminăm incertitudinile şi potenţialele ameninţări ale dezvoltării prosumatorilor în România”, a scris Burduja pe pagina sa de Facebook.

“Sunt peste 120.000 de prosumatori astăzi, cu o putere instalată de 1500MW, peste cea a centralei nuclearo-electrice de la Cernavodă. Voi continua să sprijin prosumatorii, pentru ca România Viitorului are nevoie de energie în 3D: descentralizată, digitalizată și decarbonizată.

Iar pentru restul românilor, care încă nu au șansa să își producă singuri energia, continuăm schema de sprijin prin măsurile de plafonare-compensare. Mai mult, reducem costul energiei electrice și gazelor naturale, ceea ce va duce, în condiții normale, la facturi mai mici pentru români și pentru companiile românești.

Până acum, conform celor mai recente date publicate de Comisia Europeană, luând în calcul prețurile plafonate, nu cele din contracte, ci cele plătite efectiv de consumatori, românii au al patrulea cel mai ieftin gaz și a cincea cea mai ieftină energie electrică din Uniunea Europeană.

Mulțumesc colegilor din Ministerul Energiei și ANRE și, bineînțeles, tuturor partenerilor din mediul privat și din societatea civilă care fac echipă pentru România Viitorului. Contați pe noi în continuare!”, a continuat Burduj.a

