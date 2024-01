Sebastian Burduja, întâlnire cu doi ambasadori ai SUA

Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a avut discuții esențiale pe subiecte precum programul nuclear, infrastructura energetică, și proiectele hidrocentralelor.

Prima întâlnire, avându-i alături pe ambasadorii SUA Kathleen Ann Kavalec și George James Tsunis, a evidențiat sprijinul partenerului strategic pentru dezvoltarea sectorului energetic românesc. Subiectele abordate au inclus planurile ambițioase ale României de a deveni un hub energetic regional.

Cea de-a doua întâlnire s-a axat pe proiectele hidrocentralelor, reprezentând unul dintre subiectele complexe din mandatul ministrului. Discuțiile au vizat investițiile începute în mare măsură înainte de 1989 și au avut ca obiectiv analizarea fiecărui proiect în parte. Ministrul a subliniat angajamentul echipei Hidroelectrica și a experților ministerului pentru a debloca proiectele și a identificat priorități și termene specifice pentru fiecare investiție, de la Pașcani la Răstolița și Bumbești-Jiu.

“Aceste proiecte nu sunt pentru următoarele alegeri”

“Trei întâlniri cu rezultate. Prima, de dimineață, cu doi ambasadori ai SUA, unul de la București, celălalt de la Atena: Kathleen Ann Kavalec din SUA și George James Tsunis. Subiectele au inclus programul nuclear românesc, infrastructura energetică de interconectare dintre România și restul regiunii, cu un accent special pe sectorul gazelor naturale, energia eoliană offshore și planurile noastre ambițioase de a fi un hub energetic și un vector de stabilitate într-o regiune complicată. Avem tot sprijinul partenerului strategic.



A doua întâlnire a vizat unul dintre subiectele cele mai complicate asumate în mandatul meu de ministru: proiectele hidrocentralelor executate în mare măsură, investiții începute în bună parte înainte de 1989. Echipa Hidroelectrica, împreună cu experții ministerului, este pe deplin angajată să facă progrese, după ani de blocaje. Am analizat fiecare proiect în parte, stabilind priorități pentru a maximiza eficiența și impactul fiecărei investiții, de la Pașcani la Răstolița și Bumbești-Jiu. Am asumat termene și am identificat punctele sensibile. Voi lăsa faptele să vorbească.



În final, ne-am văzut cu echipa de conducere de la Lockheed Martin, marea companie americană care a pariat pe România. Și viceversa. Am reușit încă din mandatul de ministru al digitalizării să atragem compania într-un parteneriat pentru dezvoltarea soluțiilor bazate pe inteligență artificială cu Universitatea Tehnică Cluj-Napoca. Și avem câteva planuri mari și pe zona de energie. Voi reveni cu noutăți.



Aceste proiecte nu sunt pentru următoarele alegeri. Sunt pentru următoarele generații. Rezultatele nu se vor vedea peste noapte, dar știu ca toată această muncă va conta pentru România Viitorului și pentru viitorul României. Rămâne cum am stabilit: înainte, împreună”, a fost mesajul postat de Sebastian Burduja pe contul său de LinkedIn.

