Ministrul Energiei transmite că România este în plină revoluție energetică

Ministrul Sebastian Burduja a afirmat, în cadrul unei conferințe, că până la sfârșitul anului, vor fi circa 100 de proiecte în probe sau deja puse în funcţiune.

„Eu cred că România este în mijlocul unei revoluţii energetice şi spun asta, bazându-mă pe câteva date într-un an şi trei luni de mandat. Făcând un calcul, am ajuns la peste 13 miliarde de euro, fonduri nerambursabile pe care am reuşit să le atragem, să deblocăm, şi undeva la 10 miliarde sunt deja la lucru în piaţă. Foarte mulţi beneficiari au constatat că am semnat contracte, investiţii din PNRR pe producţie de energie verde, 460 de milioane de euro, cu 300 şi ceva de contracte. Până la finalul anului vor fi undeva la 100 de proiecte care fie vor fi puse în funcţiune, fie cel puţin vor fi în probe”, a afirmat Burduja, citat de Agerpres.

Burduja crede că nu trebuie făcut un compromis de la securitatea energetică şi de la competitivitatea României, doar de dragul unei energii mai verzi. Cu toate acestea, ministrul Energiei anunță că există 815 milioane de euro din Fondul pentru Modernizare pentru producţie şi auto-consum pe energie verde, solar eolian, plus trei proiecte hidro.

„Avem 460 de milioane investiţii din PNRR, 815 milioane din Fondul pentru Modernizare, o jumătate de miliard pentru autorităţi publice, panouri fotovoltaice, pe care încercăm să-i suplimentăm în 22 octombrie la Fondul pentru Modernizare cu încă 150, spre 200 de milioane de euro, ca să acoperim toate cele 1.400 de proiecte, pentru că a fost un interes foarte mare. Ne pregătim să lansăm Electric UP. Pentru prima dată, acest program finanţează şi bateriile, finanţează şi pompele de căldură, finanţează şi panouri şi staţii de reîncărcare. Ne dorim ca, în maximum o lună de zile, să semnăm şi contractele. Acum câteva zile a apărut în Monitorul Oficial schema de ajutor de stat tot pentru stocare, de 150 de milioane de euro din Fondul pentru Modernizare, un apel pe care îl vom lansa la începutul lunii noiembrie”, a mai explicat Burduja.