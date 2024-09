Scurgere de informații. PS5 PRO, dezvăluit

PS5 Pro set to be announced next week

The PS5 Pro is set to be revealed early next week according to leaker Lunatic Ignus

A state of play will go live… pic.twitter.com/2GcqDIf2NT